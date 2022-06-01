【高盛推介】騰訊連升3日後回吐　資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(5月31日)重上360港元水平，收市升約3.5%，周三(1日)輕微低開約0.1%後最高見366.2元。惟現時受壓下跌，現報360.6元，跌約0.5%，連升3日後轉跌。據調查機構數據顯示，4月份全球手遊在App Store及Google Play內下載量達47億次，按年升2.6%。當中騰訊旗下的「PUBG Mobile」為全球十大最多下載量的遊戲之一。

觀察個股輪證資金流向，周二淡倉獲資金趁高轉向流入，有約1,120萬元。好倉方面，周二流入牛證的資金集中在335元收回區域的近牛。

觀察港股通資金流向，周二北水轉向買入騰訊，錄得約1.4億元資金淨買入。

騰訊購12844，行使價420元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.3倍，貼價。

騰訊購14612，行使價459.08元，2022年9月13日到期，實際槓桿9.7倍，中期、低街貨。

騰訊牛62263，收回價335元，行使價332.2元，換股比率500，實際槓桿12.4倍，新上市貼牛。

騰訊牛60168，收回價325元，行使價322.2元，換股比率500，實際槓桿8.9倍，近35元收回距離遠牛。

騰訊沽11632，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、行使價330至360元間產品中，槓桿最高。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿6.7倍，熱門條款。

騰訊熊50943，收回價380元，行使價383元，換股比率500，實際槓桿15.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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