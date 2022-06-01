【產經直播】港股「六絕月」未必絕？
2022年06月01日 12:14
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美元再度強勢，市場憂慮全球高通脹惡化，隔晚美股三大指數受壓，港股經歷完唔太窮嘅「五窮月」，六月首個交易日(1日)好淡爭持，港股「六絕月」繼續可以一反傳統智慧？
重磅科技股近期表現有睇頭，騰訊(00700)重上350元樓上；周四(2日)公布業績嘅美團，股價其實由150元樓下連番突破180元，升幅逾兩成，科技股係威係勢仲可以更上一層？南方東英恒生科技指數ETF(03033)可以更有效分攤風險？
內地近日發布促進新能源發展方案，加快構建清潔低碳，到2030年中國風電、太陽能發電總裝機容量預料達到逾12億千瓦，新能源賽道前景樂觀？唔想錯失先機，追入南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF(03134)更值博？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》周三中午12時45分直播，今集訊匯證券行政總裁沈振盈，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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