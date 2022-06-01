恒地：上海封城　集團工作進度拖慢半年

他評論內地樓市時指，內地很多房企正在縮表或減槓杆，所以這段時間大市較為低迷，但政府亦擔心此情況，故推出很多措施支持房企度過難關，有些地方政府更取消限購、限價，而內地對微調有經驗，他認為內地樓市不致大跌，會安然過渡。

對於香港樓市，另一位主席李家誠表示，因疫情影響緩和，樓市在4、5月期間見到改善，睇樓和買樓需求漸多，相信隨着疫情受控和經濟恢復，市場就算有少許通脹、少許加息，樓市都會暢旺。

李家誠又指，集團的投地政策主要看價錢，目前土地儲備充裕，包括市區重建和新界土地儲備。其中紅磡新項目必嘉坊為市區重建項目，樓面逾100萬平方呎，現正準備推出，項目有9座大廈，約3,800個單位，設有步行街、商舖等配套。另外，粉嶺亦有約400萬平方呎樓面的土地儲備。

至於政府自2月起在賣地條款加入「限呎」要求，他認為，對集團的市區重建項目沒有影響，因原地契條款沒有限制。新競投得來的土地，考慮到市區樓呎價較高和買家「上車」能力的問題，市區樓所建面積會較小。新界限呎地所建的單位由於呎價相對較低，故面積會「做大返啲」。

他又透露，在疫情期間，旗下商場為租戶提供了不少租金減免，有些餐飲面臨倒閉，集團甚至免租幾個月。對一些受影響的零售業也採相同的優惠。

談到已退休的前主席、人稱「四叔」的李兆基，李家誠指，父親十分之好，他享受退休生活，有更多時間跟孫兒女玩樂，謝謝大家關心。