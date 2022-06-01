調查：逾7成港人有意購買「保險套餐」

網上人壽保險公司Blue公布「港人購買保險消費習慣調查」結果顯示，未持有危疾、人壽及意外保險的受訪者當中，5成表示「沒有閒錢」(50%)，其次為「保險產品太難理解」(22%)。一旦不幸遇上突如其來的意外，將未能及時獲得保障。

逾8成受訪者明白危疾、人壽及意外保障的重要；而有71%受訪者表示有興趣購買一份集齊危疾、人壽及意外三大保障的保險計劃，主要原因包括不再需要分開管理保單(47%)、較獨立購買三份保單更便宜(36%)以及保障計劃較有彈性(32%)。

然而調查發現，每月總收入少於20,000港元的本港家庭，若同時擁有危疾、人壽及意外三種基本保障，每月保險開支中位數可高達2,100港元，反映保險開支可能會為他們帶來一定程度的經濟壓力。

Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，公司明白客戶為了獲得足夠保障，會分別投保不同的保險計劃，但保費開支相對昂貴，亦需費時管理多份保單。Blue推出「三合一全面保」讓客戶能夠輕鬆負擔保險支出，投保一份保單便可獲得危疾、人壽及個人意外三大基本保障，每日保費低至4.3港元。

Blue委託生活易於今年5月進行一項「港人購買保險消費習慣調查」，以網上問卷形式成功訪問352名年齡介乎25至54歲的香港居民，了解他們的保險習慣及支出。