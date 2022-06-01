許正宇：修例允許強積金投資內地政府債券

財經事務及庫務局局長許正宇表示，過去數年，金融市場互聯互通的措施相繼推出，包括債券通、滬港通、深港通、跨境理財通和內地與香港基金互認安排等，並以循序漸進模式為互聯互通計劃擴容，未來會繼續與業界和內地當局保持溝通，以擴大及完善互聯互通機制，並將修改現有附屬條例，以便利強積金投資於中央人民政府、中國人民銀行和三間內地政策性銀行發行或無條件擔保的債券。

上周五(27日)宣布將實施交易所買賣基金(ETF)互聯互通(俗稱ETF通)，許正宇指，現正抓緊落實相關技術準備工作，以正式啟動相關交易。另外，香港證監會、香港交易所及香港金融管理局去年成立的工作小組，已展開許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價的籌備工作，與內地監管當局和相關機構進行協商。在推行時，政府將會提供相關配套，以提高人民幣計價股票的流通量，有關修改法例的準備工作亦已展開。

他又指，港府將探索如何進一步完善債券通「南向通」，擴大香港債券市場，促進更多元化的點心債發行和交易，並發展離岸人民幣固定收益生態圈，以及推動更多內地發行人利用香港平台發行包括綠色債券在內的人民幣債券。

許正宇提到，香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池和人民幣外匯及場外利率衍生工具市場，並提供多元化的人民幣產品與服務，在人民幣結算、融資及資產管理方面均具領先地位。目前香港包括存款證餘額的人民幣存款餘額超過8,000億元人民幣，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。環球銀行金融電信協會(SWIFT)數字顯示，全球超過七成的離岸人民幣支付款額經香港處理。

他以跨境理財通為例，涉及內地、香港、澳門三個不同的監管體系，三地相關監管機構在各自現有的監管框架和現行做法基礎上，緊密合作尋求政策及實施空間。三地監管機構亦簽署了諒解備忘錄，確立了監管合作安排和聯絡協商機制。當局將因應實際運作經驗和市場反應，以循序漸進的方式探討優化跨境理財通措施，例如完善銷售流程、擴大可投資範圍、逐步增加參與機構等，也會進一步加強投資者教育工作。