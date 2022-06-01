道期升近百點 紐油漲近2%
2022年06月01日 16:11
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●美匯指數報101.98；港匯見7.8454；離岸人民幣(CNH)報6.6985；美元兌日圓報129.32；歐元企1.0735，英鎊處1.2608。金價報1,834美元。布油報117.52美元，紐油報116.61美元。比特幣企3.1萬美元水平。道指期貨升85點。
●市後關注點
22:00 加拿大央行公布議息結果
22:00 美國5月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報21,294點，跌120點或0.56%。國企指數收報7,345點，跌71點或0.96%；科技指數收報4,433點，跌50點或1.12%。主板成交1,260億港元。https://bit.ly/3NK4VBt
-領展去年可分派總額升6.8%，每基金末期分派146.08仙。
-恒地：上海封城，集團工作進度拖慢半年。
-電動汽車公司威馬控股申請在港上市，傳計劃集資78億元。
-大摩料廣汽最受惠刺激措施，評級「增持」。
●滬綜指收跌4點，有色金屬及生物製藥股齊跌0.8%，釀酒及石油股跌0.6%，地產及金融股跌0.1%至0.3%。https://bit.ly/3t8JToe
●中國經濟：
-內地5月財新製造業PMI報48.1，遜預期。
-滙豐祈耀年：看好內地潛力，近年新增投資或逾30億人幣。
-上交所疫下未停工，4至5月科創板IPO審核公司增近40%。
-穆迪：內地房策放寬，成效需時顯現。
●晶片交付情況未惡化，大行估缺芯問題快將解決。
●Panasonic料年內全球汽車產量恢復，惟晶片短缺持續。
●調查：逾7成港人有意購買「保險套餐」。
●香港航空業界傳游說政府，縮短旅客酒店隔離至3天。
●澳門5月賭收33.41億澳門元，按年下跌68%。
●經絡：5月現樓按揭宗數按月回升15%。
●IEA警告：能源危機將較上世紀70年代更嚴重...
●俄央行預告繼續買金及去美元化，應對西方制裁。
●「果迷」注意：
-郭明錤：一個原因！蘋果暫不發表AR/MR頭戴裝置。
-Apple分散供應鏈風險！於越南設新廠產iPad。
●Meta本月9日開市前將代碼更改為「META」。