許正宇：「先買後付」處發展階段　研加強消費者保障

「先買後付」電子消費模式(即平台為消費者提供分期付款服務)近年在亞洲地區大行其道，財經事務及庫務局局長許正宇表示，「先買後付」在香港目前仍處於發展階段，會繼續密切留意有關的發展情況，以檢視監管措施以及公眾教育的工作，在推動金融創新時，亦確保監管措施與時並進，讓市場健康有序發展，保障消費者權益。

他指出，本港現行有關保障消費者及促進謹慎借貸的措施適用於「先買後付」服務，例如銀行提供的「先買後付」服務，須遵從香港金融管理局訂立適用於個人信貸產品的規定；其他非銀行機構提供「先買後付」服務時，如涉及向用戶提供貸款，則須根據《放債人條例》(第163章)申領放債人牌照，並受牌照條件的規範。此外，政府亦持續透過公眾教育活動向大眾宣傳審慎理財的訊息，包括避免過度消費、借貸時考慮清楚個人財務狀況及還款能力、避免債務滾大等。

他提到，隨着「先買後付」的使用可能會有所增長，金管局已公布會參考國際經驗，就銀行推出「先買後付」等創新消費金融產品擬訂加強消費者保障的指引。有關工作正在進行，預計在未來數月會就具體指引徵詢銀行業界的意見。另一方面，投資者及理財教育委員會已於其網站設有專頁介紹「先買後付」服務的特性，以及消費者使用該服務時須注意的事項。