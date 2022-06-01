領展：疫情對租金影響有待消化　但相信反彈較快

行政總裁王國龍補充，第5波影響力較第1波大很多，政府收緊社交距離措施，對餐飲業影響尤大，集團用減租、調整租約期、攤分交租期等手段協助租戶。目前希望不會有第6波疫情出現，但觀乎外國經驗，Omicron疫情之後，市況都不需要太緊張。且市民今年收到首次消費券後，明顯見到人流回升，尤其停車場時租情況更返回至接近第5波疫情前的高峰期。

至於今年加租幅度，他表示，過去3年由於社會事件、疫情，故期間簽訂的低租金新租約，尤其租約期3年的租約，對集團租金收入影響仍會持續。為減少影響，去年商談的租約不少是一年期的短約，他亦對疫情過後，零售反彈速度有信心，相信新租約亦有較佳的加租空間。

內地業務方面，王氏指，疫情帶來少少挑戰，其中上海在封城後，經濟活動重開，但寫字樓由於要清潔，需要一些時間完全恢復。雖然內地有很多發展商財政狀況出問題，集團亦有與這些發展商接觸，但好商場往往不在他們出售之列，顯示內地發展商情況仍未去到谷底。

另外，集團近年涉足物流業，聶雅倫表示，是集團的一小步，相關的經營仍在學習中，認為物流與零售有相互的關係。

上月有報道指，領展的赤柱廣場獲多名準買家洽購，成交額或達25億元，聶表示，該項目仍在商談中，進度受疫情影響而有延誤。