【強積金修例】允許投資由內地政府或銀行所發行債券

立法會通過決議案，修訂強積金計劃規例，將中央人民政府、中國人民銀行、中國農業發展銀行、國家開發銀行和中國進出口銀行，列入規例所訂的「獲豁免當局」名單，便利強積金投資於由中央人民政府及相關銀行所發行或無條件擔保的債券，預期將於本月中刊憲生效。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，具備穩定及有助分散風險的優勢，債券違約風險相對而言非常低。尤其是中央政府債券的回報與其他主權債務證券的相關性較低，有助分散強積金投資風險，而且可讓強積金計劃成員把握內地債券市場發展帶來的機遇。

他指出，內地在岸債券市場目前已是亞洲最大和全球第二大債券市場，總規模達19萬億美元。2022年4月債券通北向交易的最新日均成交額達311億元人民幣，境外投資者持有內地債券所涉及的金額則達3.77萬億元人民幣，反映市場對內地債券的興趣和需求。截至2022年3月底，強積金投資中國A股的金額已增加超過一倍達259億港元，佔強積金總資產約2.3%。

他又表示，有關修例措施與當局一直推動與內地金融市場互聯互通的政策方向一致，亦將進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務中心的地位。港府和積金局會繼續與強積金業界及其他持份者保持緊密聯繫，探討如何令強積金制度更趨完善，包括令強積金投資更多元化和放寬強積金投資限制。

另外，許正宇指出，當局一直完善強積金制度，以降低收費水平。強積金制度的平均基金開支比率已由2007年的2.1%，下跌至最新的1.41%。為創造進一步減費空間，政府和積金局正推進「積金易平台」項目，估計「積金易」平台以首兩年過渡期建議收取的30至40基點平台費計算，並實施有關平台收費的法定規定後，將可令強積金基金的平均行政費下跌約三成，整體基金開支比率則下跌一成多。