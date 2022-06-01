新地及置地元朗石湖圍項目申增發展密度 　遭城規會否決

上述地盤位於碧豪苑及翠逸雅苑以東，佔地約1,541,121方呎，擬議地積比率5.39倍，興建25幢33至42層高分層住宅，另設1層地庫，住宅總樓面約5,469,559方呎，平均每伙面積約463至565方呎，料可容納30,036人。項目非住宅樓面約428,146方呎，作商業及有蓋巴士站用途，同時提供約146,372方呎會所面積，而會所部分並不納入總樓面內。

根據規劃署意見，由於正在進行的新田/落馬洲發展樞紐長遠發展研究，檢討範圍覆蓋上述申請地點，目前尚未確定未來發展意向，若該方案獲得許可，將不利於整個新田/落馬洲發展的全面規劃與實施。而申請人亦未能證明擬議發展計劃，不會對周邊交通、環境生態、污水處理及通風等造成不良影響。

資料顯示，雖然分層住宅發展方案未能通過，不過發展商已在2019年以約21億元完成補地價，可興建低密度洋房，地積比率0.4倍，總樓面約486,510方呎，建築物層數不可多於3層，高限為10.45米。