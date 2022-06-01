MicroStrategy續揸重比特幣　CEO：帳面輸40億美元冇咩事

外媒報道，作為比特幣最主要的支持者之一，美國軟件公司MicroStrategy行政總裁Michael Saylor表示，帳面損失40億美元(約312億港元)不是甚麼要擔心的事，一時低迷對長期願景沒有甚麼影響。

MicroStrategy長期買入比特幣，在比特幣價格今輪由高位68,800美元，挫至目前約3萬美元，令這家公司帳面損失達40億美元。

Saylor將比特幣價格與科技股巨頭亞馬遜等個股進行比較。他指，亞馬遜在2000年代初期，曾慘跌80%，但創辦人貝索斯不會在2001年將所持的個人持股提前賣出。

Saylor稱，在虧損前嘗試賣出，是一種交易者心態，用這種方式，無法成為下一個貝索斯。

他表示，無論是貝索斯、美國社交媒體Facebook母公司Meta創始人朱克伯格等都不是經由這種模式達到成功，而是真正開發產品成為富豪。Saylor相信，比特幣的價格遲早會達到數百萬美元，目前低迷不會帶來甚麼影響。

近期穩定幣TerraUSD(UST)暴跌，他指MicroStrategy不會持有這種穩定幣。他又指，大多數人無法說出UST、Circle和虛擬貨幣市場最大穩定幣Tether之間的區別，UST崩盤有助虛擬貨幣投資者了解所涉及的風險。他認為，監管機構需要提供更多明確性，投資銀行才可能大規模進入，屆時穩定幣就可能壯大。

此外，Saylor認為，央行數碼幣(CBDC)不會被廣泛採用，因為此舉將降低銀行的重要性。他指，人們不想要它，會認為這是侵犯他們的自由。