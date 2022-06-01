【能源戰】俄向更多歐天然氣買家斷供　涉德荷丹麥

外媒報道，俄羅斯向更多歐洲買家切斷了天然氣供應，進一步將能源用作武器、分化歐洲國家。

俄羅斯天然氣工業公司本周暫停向荷蘭和丹麥輸送管道天然氣，隨後也切斷了一份規模較小的德國供氣合約，令市場感到意外。殼牌和風電巨頭Orsted A/S拒絕遵守總統普京的盧布付款要求，俄氣公司也以斷供做出回應。

歐盟為了回應俄羅斯入侵烏克蘭，實施了迄今為止最嚴厲的能源制裁，而俄羅斯則繼續掌控著歐盟的天然氣市場。莫斯科數月來要求歐洲國家以盧布購買其不可或缺的天然氣，導致各國不合。

丹麥首相Mette Frederiksen在Instagram上表示：「普京決定向丹麥斷供天然氣純屬敲詐，完全無法接受。」

一些國家堅定立場，拒絕接受存在違反制裁風險的新條款，天然氣供應已被切斷。波蘭和保加利亞首當其衝。而像意大利的Eni SPA和德國的Uniper SE則匆忙尋找到了解決辦法，滿足普京的要求，同時避免違反制裁。它們的供氣沒有受到干擾。

意大利總理德拉吉周二(31日)表示，俄羅斯以不同的方式對待不同的歐盟成員國。但一位了解俄氣合約的知情人士表示，歐盟主要買家根據新條款進行了支付，在蜆殼和Orsted之後，不會再有其他公司遭到斷供。

連續數周就條款糾纏不下之後，出現了一種特徵，也就是俄羅斯天然氣的主要買家尋找到辦法繼續支付，而有替代選項的較小買家，其中一些對莫斯科態度強硬，則拒絕讓步。已經斷供的天然氣規模大約為200億立方米，佔歐洲自俄管道進口總量的大約15%。