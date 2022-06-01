【美國頂唔順】耶倫承認睇錯通脹嚴重性　削減對華關稅是出路

通脹節節攀升，不僅令環球金融市場波濤洶湧，連決策左右全球經濟去向的美國聯儲局，也嚇得急急「轉軚」辣手「收水」，透過加息和縮減資產負債表去亡羊補牢。不過，隨着俄烏戰事於周五踏入第100天，壞日子恐在後頭，事關美國財長耶倫已坦承自己錯判通脹趨勢，國際能源機構(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)更直言，世界正面臨比1970年代石油危機「嚴重得多」的能源危機！

現時各國積極發展可再生能源，尤其是趕着擺脫倚賴俄羅斯化石能源的西歐，可是原油依然是當之無愧的「經濟血液」。比羅爾稱，1970年代人們只關注石油，惟「現在石油危機、天然氣危機和電力危機會一同來襲」；夏季是傳統的能源旺季，燃料需求會有所提高，汽油、柴油和煤油之供應卻見樽頸，油站外車輛排長龍的情景可能在美國重演，而歐洲會更加嚴重，其手尾亦恐怕比1970年代更長。

1970年代石油危機主要是指沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織(OPEC)中東成員國，向包括美國、英國、日本等在1973年贖罪日戰爭中支持以色列的國家禁運石油，即使為時不長已令油價飆近300%，把這些發達地區殺個措手不及。現在的情況掉轉成西方能源用家不斷加碼杯葛一個產油大國，對熱錢四溢所觸發的通脹壓力火上加油。

盛夏將至，紐約期油6月開局每桶曾漲1.97%，高見116.94美元，5月以來已回升11.7%。作為國際基準的布蘭特期油昨日曾漲1.95%，高見117.86美元。市傳OPEC眼見俄羅斯被歐美制裁後恐怕無法增加原油產量，準備把俄國剔出協調產油的協議，也許沙特和阿聯酋等可以顯著提高產量，據報一些波斯灣國家已着手規劃在未來幾個月內增產。不過，也有產油國覺得拉攏俄國可以增強OPEC的議價能力，方便發財。

不管如何，滿腹經濟理論、一直強調通脹只是過渡性的耶倫接受美媒訪問時承認，她對通脹路徑的預測失準，因為能源、食品和供應鏈樽頸帶來很多意料之外的衝擊，強調美國總統拜登知道通脹對美國家庭構成重大負擔。拜登則表示，其抗擊通脹的策略是一如既往尊重美國聯儲局及其獨立運作，潛台詞是不會像當初委任鮑威爾的前總統特朗普般動輒向聯儲局開炮「落柯打」去滿足其經濟上的需要。

跟特朗普不咬弦的耶倫，之前確認自己敦促拜登取消一些「不太戰略性」但損害美國消費者和企業的對華關稅，從而推低通脹。不過，副財長阿德耶莫卻表示，向中國貨加徵關稅對於維持美國就業職位及競爭力來說是一項重要工具，「中國不公平的貿易政策已經困擾我們已經太久了，所以我們既然應對通脹之類眼前的挑戰，也要着手處理長遠的問題」，其意見某程度與貿易代表戴琪相似，戴氏強調美國必須以「戰略」角度思考是否取消作為談判籌碼對華關稅。

不過，財政部其後解畫稱，指阿德耶莫的言論，不是他與長官耶倫鬧分歧。這位非裔副財長亦有提及，如何處理前朝政府留下的關稅政策，其根本取決於究竟可否更能方便美國企業的產品行銷全球。