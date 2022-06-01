【蝕入肉】海怡半島三房4年連使費料輸逾200萬

10大藍籌屋苑再現損手個案，鴨脷洲海怡半島套三房單位以1,328萬元易手，原業主持貨近4年，連使費料蝕逾200萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島8座高層E室，實用面積約739方呎，套三房及士多房間隔，以1,328萬元易手，呎價約17,970元，原業主於2018年8月以1,480萬元買入，持貨約3年多，帳面蝕152萬元，單位貶值約10%，連佣金及其他支出蝕超過200萬元。

●中原梁志昌稱，西半山傑花園高層E室，實用面積約661方呎，套三房間隔，望城市景，以1,560萬元易手，呎價約23,601元，原業主於2005年以480萬元買入，持貨約17年帳面獲利1,080萬元，單位升值約2.25倍。

●美聯余迅力指，北角半山天寶大廈低層A室，實用面積約1,141方呎，套三房間隔，連露台，獲同區換樓用家垂青，並斥2,403.8萬元承接，並連一個有蓋車位，呎價約21,067元，原業主於2019年1月以約2,100萬元購入，帳面獲利約303.8萬元。

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨12座中層5室，實用面積約475方呎，兩房間隔，獲同區客垂青，並以778萬元成交，呎價約16,379元，原業主於2013年11月以約490萬元購入，轉手帳面獲利約288萬元，物業升值約59%。

●世紀21杏花邨鄭智鐘稱，柴灣杏花邨46座高層5室，實用面積約593方呎，三房間隔，今年5月中才放盤，原先叫價940萬元，約兩星期快速成交，減價30萬元售出，減幅約3.2%，呎價約15,346元。

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九龍區

●香港置業胡耀才表示，啟德嘉匯8座低層F室，實用面積約793方呎，三房間隔，南街景，以約2.8萬元放租約1個多月後，吸引區外客洽詢，雙方經議價後減價1,000元，以2.7萬元承租，呎租約34元，新租客為家庭客。

●香港置業文愛玲稱，西南九龍瓏璽1座中層B室，實用面積約1,043方呎，套三房連儲物室間隔，以約5.2萬元放租數天後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價6,000元或減幅約11.5%，以約4.6萬元租出，呎租約44.1元。

●中原程智聰透露，長沙灣泓景臺7座中層B室，實用面積約473方呎，兩房間隔，享園景，現以1.73萬元租出，呎租約37元，業主於2021年7月以888萬元買入，享2.3厘租金回報。

●香港置業陳渝東表示，荔枝角美孚新邨2期吉利徑19號低層D室，實用面積約630方呎，原則兩房改套三房間隔，望內園景，以約2.1萬元放租約一星期，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價1,000元，以2萬元租出，呎租約31.7元。

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新界區

●美聯熊建明稱，馬灣珀麗灣3座低層E室，實用面積約549方呎，兩房間隔，外區首置客睇樓當日，即寫支票還價，獲減價至572.5萬元入市，呎價約10,428元。

●中原麥耀倫表示，荃灣區5月錄得約120宗買賣，當中綠楊新邨佔8宗，屋苑E座高層3室，實用面積約451方呎，兩房間隔，開價738萬元，議價後以720萬元成交，呎價約15,965元，新買家為區內分支家庭。

●祥益龍超君指，屯門居屋景峰花園3座低層G室，實用面積約400方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，原業主換樓增加議幅，累積減價達40萬元，上述買家即睇即買，已補價自由市場以400萬元自住，呎價約1萬元。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋建生邨泰生樓中層17室，實用面積約208方呎，開放式間隔，區內客為鄰近家人居住，加上單位附有新裝修，業主更有200元的議價空間，遂便決定以7,300元即睇即租，呎租約35.1元。

●祥益黃慶德表示，屯門富健花園8座中層E室，實用面積約431方呎，日前獲區內綠表客垂青，原業主由5月上旬叫價290萬元，累減43萬元，於未補價第二市場以247萬元成交，呎價約5,731元，由於同層有事故單位，成交低於市價。

●美聯黃瑞麟指，屯門居屋兆康苑O座中層8室，實用面積約568方呎，三房間隔，外區買家鍾情單位有靚裝修，可即買即放租，所以在已補價自由市場以545萬元承接，較銀行估值低約8%，呎價約9,595元。

●中原吳倬霆稱，屯門大興花園1期4座高層A室交，實用面積約428方呎，兩房間隔，月租叫價1.1萬元，近日經議價後，以1.05萬元租出，呎租約24.5元，新租客為一對年輕夫婦。

●中原王勤學表示，元朗區五月錄得約131宗二手買賣，與4月相若，區內御豪山莊8座低層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，叫價560萬元，獲上車客零議價承接，呎價約11,499元，原業主於2018年10月以540萬元買入，帳面僅獲利20萬元，升值近4%。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺牽晴間12座低層G室，實用面積約714方呎，套三房間隔，望山景，有裝修，單位放盤3個多月，叫價980萬元，成交價938萬元，呎價約13,137元。

●中原徐家倫指，大埔白石角區5月至錄約15宗二手買賣，其中溋玥．天賦海灣16座高層連天台戶，實用面積約1,544方呎，套三房間隔，開價約3,200萬元，議價後以3,000萬元售出，呎價約19,430元，原業主持貨10年，單位帳面升值約5.4%。

●中原楊頌堯表示，大埔新達廣場5月錄2宗買賣，包括2座中層F室，實用面積約489方呎，兩房間隔，開價約768萬元，近日雙方議價後以740萬元沽，呎價約15,133元，新買家為用家。

●世紀21奇豐周淑萍透露，沙田碧濤花園2期富臨閣中層E室，實用面積約839方呎，套三房間隔，終以1,023萬元成交，呎價約12,193元，原業主於2001年9月以373萬元購入，持貨約21年帳面賺650萬元，升值約1.7倍。

●美聯胡光義表示，大圍金禧花園3座高層D室，兩房改一房間隔，實用面積約340方呎，買賣雙方數度議價後，終減價約15萬元，以675萬元成交，呎價約19,853元。

●中原侯惠良指，大圍名城5月暫錄13宗買賣，屋苑1座北翼中層D室，實用面積約739方呎，套三房間隔，議價後售1,340萬元，呎價約18,133元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山迎海．星灣御16座中層E室，實用面積約497方呎，兩房加儲物室，望園景，放盤時叫價950萬元，放盤1個月，現減價52萬元，以898萬元沽售，呎價約18,068元。

●美聯丘志權指，馬鞍山居屋錦泰苑A座低層7室，實用面積約650方呎，三房間隔，新買家於未補價第二市場以630萬元購入自住，呎價約9,692元，原業主於2018年2月以約590萬元在購入，是此轉手帳面獲利40萬元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑J座高層1室，實用面積約540方呎，兩房間隔，望山景，上月未補價第二市場放盤叫價550萬元，獲買家528萬元承接，減價22萬元，或約4%，呎價約9,778元。

●美聯陳德涪透露，馬鞍山曉峯灣畔1座高層B室，實用面積約653方呎，套三房間隔，遠眺海景，新買家睇樓一個星期，便決定斥資952萬元購入，較開價980萬元低約3%，呎價約14,579元。

●中原胡耀祖指，5月份馬鞍山區錄約120宗成交，較上月錄約175宗下跌，區內觀瀾雅軒4座中層F室，實用面積約586方呎，兩房間隔，開價約960萬元，議價後以935萬元易手，呎價約15,956元，原業主於2019年以876萬元購入，帳面升值約6.7%。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山天宇海5月錄3宗買賣，屋苑2A座中層A室，實用面積約786方呎，套三房間隔，開價約1,300萬元，議價後以1,270萬元易手，呎價約16,158元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳領峯6座左翼高層D室，實用面積約977方呎，套四房連士多房設計，吸引一直於區內租樓人士承接自用，成交價1,249萬元，呎價約12,784元。

●美聯林浩德稱，將軍澳MONTARA第2B座低層C室，實用面積約450方呎，兩房間隔，上月初辣招期剛滿，放盤即獲承接，成交價859萬元，較原叫價860萬元，只調減1萬元，呎價約19,089元，原業主於2019年5月以726.9萬元購入，帳面獲利132.1萬元。

●中原伍錦基指，將軍澳廣場8座高層D室，實用面積約414方呎，去年10月叫價858萬元放售，降價至830萬元售出，呎價約20,048元，原業主於2012年4月以368萬元購入，持貨約10年帳面賺462萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑C座高層7室，實用面積約426方呎，望山景，今年3月未補價第二市場放盤叫價430萬元，獲外區綠表買家以353萬元購入，累積減價77萬元，減幅達約17%，呎價約8,286元。

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