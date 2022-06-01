美股道指升逾200點　Salesforce績佳飆13%

受大型藍籌股業績提振，美股周三早段靠穩，道指升219點，至33,209點；標指升31點，至4,163點；以科技股為主的納指升142點，至12,224點。港股外圍方面，恒指夜期報21,185點，升86點；低水110點。

企業消息方面，道指藍籌股Salesforce上季收入按年增24%至74.1億美元，好過市場預期的73.8億美元；調整後每股盈餘0.98美元，同樣勝預期，其股價升13.62%。

社交網站公司Facebook母企為了展現進軍「元宇宙」的決心，去年正式把名字改為Meta，但仍保持「FB」作為股票代碼。然而，這個膾炙人口的社交平台蹤影將再被掩蓋，因該企宣布由本月9日起，股票代碼也會改為「META」，其股價升2.25%。

美股先前在高通脹和經濟衰退的憂慮下遭投資者拋售，惟索羅斯基金管理的投資總監Dawn Fitzpatrick認為，市場反應過大，美國經濟縱然逃不開衰退，但情況遠比投資者想像中好。她解釋，消費者的財務狀況「異常地」好，無論美國聯儲局會否加息，都有助促進經濟，即使工資升幅追不上通脹，美國人依舊有足夠的現金還清卡數。

她續指，美國國內生產總值(GDP)下跌的主因是美國入口太多商品，以好的方面解讀是意味消費者與企業需求強勁。她直言，經濟衰退必然來臨，只是時間問題，惟市場押注的衰退時機較快，她認為很大機會是錯判，且破壞力遠比預期小。