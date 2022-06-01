【大反擊】俄國抗西方制裁　買重人民幣增持黃金

推演世界大變局之一的全球貨幣戰正提速！俄羅斯央行最新再度重申，美元和歐元作為全球儲備貨幣的地位將減弱，因西方集團凍結俄國高達6,400億美元外匯儲備後，各地央行已重新考慮外儲策略，尤其亞洲和中東的央行，同時暗示俄國央行可能對美元和歐元的存款實施負利率。俄央行亦改變了對加密貨幣挖礦的立場，並看到外貿和俄國境外使用加密貨幣的空間。

俄央行在一份有關金融穩定的報告中指出，可以預期黃金需求將增加，而美元和歐元作為儲備資產的地位將會遭削弱，西方集團制裁俄國後，在外匯市場造成的結果之一是使用美元和歐元的替代貨幣傾向驟增，特別是人民幣。為加快去美元他和去歐元化進程，俄國可以考慮在企業客戶層面對美元和歐元存款實行負利率，暫不包括普通存戶。

日本傳媒最新也整合了數據，隨着各地央行對人民幣需求增加，截至去年底止，全球外儲裏的人民幣總值達3,361億美元，自2016年有紀錄以來飆3.7倍，在外儲貨幣佔比中升至2.79%，5年增1.7個百分點，於世界排第5位，增幅高於歐元、日圓和英鎊。南美國家尤其垂青人民幣，巴西2021年外儲的人民幣佔比達4.99%，較2020年1.21%大升；連同智利、墨西哥和秘魯，4個國家合計已持近300億美元等值的人民幣，為2018年底時的10倍。就連「親美」的以色列，今年起也會將人民幣佔比增至2%。

自俄烏戰事爆發以來，中俄積極推動兩國貨幣直接交易，盧布與人民幣的月交易量急飆10.67倍，至近40億美元，相反3月美元兌盧布總成交量降至2月的30%以下，印證兩國正尋求減少對美元的依賴，以克服潛在的制裁，對中國來說更是人民幣國際化進程的助力。據推算，今年5月以來，莫斯科現貨市場上約有259.1億元人民幣兌換了盧布，幾乎是2月軍事行動時的12倍。

印度則正在改寫全球石油貿易版圖，背後就是貨幣盧比與盧布的貿易。據最新估算，印度5月向俄輸入的原油量達336萬噸，較去年的月平均值38.25萬公噸高出近9倍，自俄烏開戰以來印度已收到480萬噸俄國折扣原油。RBC資本市場全球能源策略師Michael Tran更認為，隨着歐盟放棄俄羅斯精煉石油產品，愈來愈懷疑印度正轉為歐洲實際煉油中心。另邊廂，俄羅斯石油公司牽頭的俄羅斯能源企業，有傳計劃本月重開因西方制裁而關閉的油井，以回應季節性需求回升的預期。