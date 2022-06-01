【語出驚人】德銀料歐洲央行今夏將大幅加息0.5厘

外媒報道，德意志銀行預期歐洲央行將會加息50點子，認為鷹派將令其他議息官員倒向大幅加息以控通脹。

目前歐元區通脹再創新高，奧地利央行行長Robert Holzmann警告，若不採取「果斷行動」，將可能導致通脹率大幅高出預期。歐洲央行將於6月9日開會議息，「靜默期」於今晚開始，故上述言論將是議息前最後一批公開言論之一。

德銀經濟師指出，現時數據證明在本輪加息周期中加息50個點子的理由不成立，不過隨着時間推移，相信對加息50個點子的支持將會增加。周二公布的數據顯示，5月份歐元區19國的通脹率升至8.1%，4倍高於歐央行的通脹目標，亦高於經濟師預期。

相比之下，意大利央行行長Ignazio Visco則更為謹慎，堅持加息必需「有序」進行，以免威脅歐元區的完整性。馬耳他央行行長Edward Scicluna認為，加息50個點子不會得到普遍支持，但在新預的測基礎上討論這個問題會「很有意思」。

德銀預計，歐洲央行將繼續收緊政策，直到目前為-0.5%的存款利率在2023年夏季達到2%，在達致該這水平前，歐央行可能有一次50個基點的加息。