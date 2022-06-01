白石角新盤截票錄超額17倍　啟德項目部署涵低座單位價單

一手市場上月成交量按月增加，發展商紛紛部署下一輪攻勢。本月首個開售的全新盤白石角項目已截票，最終接獲逾3,200張入票，超額逾17.8倍。而啟德項目亦部署最快明日公布首張涵蓋低座單位的價單。

●白石角Silicon Hill最終接獲逾3,200張入票

上述即將以價單形式發售的單位，折實售價由496.8萬元至1,135.44萬元，折實呎價由16,006至20,254元。該盤將於明(2日)進行抽籤。

●啟德MONACO MARINE日內公布低座大樓價單

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，將於24小時內公布首推的低座住宅大樓價單，預料涉及不少於56伙。該公司總經理(業務拓展)楊偉銘表示，項目低座住宅大樓設有106個單位，實用面積介乎324方呎至768方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔。當中有22伙屬於連天台或連花園特色戶。即將公布的價單料集中推出低座大樓的標準單位。

該公司總經理(市務)陳惠慈指，低座的單位享有內園及雙池景觀，採光度十足。項目低座面積最大的單位包括低座A座3樓C室，實用面積768方呎，採三房一套及連廁工作間間隔。

●何文田Prince Central周日賣5伙

新鴻基地產發展的何文田Prince Central，上載最新銷售安排，公布周日(5日)發售5伙，包括4伙以價單形式發售及招標發售1伙頂層連天台特色戶。上述價單發售單位包括兩伙開放式戶及兩伙一房戶，按最高15%折扣計，折實售價由747.83萬元至約945.6萬元，折實呎價約29,794至31,209元。另提供最高7%現金回贈。

而招標單位為20樓B室，實用面積1,351方呎屬全盤面積最大的單位，採四房連儲物室間隔，設46方呎平台，另連1,078方呎天台，並設按摩浴缸。招標期由6月5日至9月30日，期間每日上午11時招標，晚上6時截標。

●薄扶林碧麗軒複式戶6000萬

新盤市場不乏大額成交，華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周三(1日)透過招標沽出1伙分層複式戶。上述為17號單位，實用面積1,640方呎，採三套房間隔，連669方呎平台，成交價為6,000萬元，呎價約36,585元。

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，該盤位處港島南區傳統低密度地段，自開始招標後一直備受市場關注，吸引具實力之準住客及投資者，對銷情非常有信心。

●旺角雋薈開放式戶呎價約23,906元

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，最新售出7樓E室，為實用面積160方呎的開放式單位，成交價約382.5萬元，呎價約23,906元。

●沙田星凱．堤岸連平台招標售919.7萬

中洲置業旗下沙田星凱．堤岸最新透過招標沽出5座5樓J室，實用面積515方呎，兩房連工作間間隔，連131方呎平台，成交價919.7萬元，呎價約17,858元。

●洪水橋#LYOS花園複式戶1,487萬沽

●元朗朗屏雨後 提供335伙

他指，市場氣氛日趨熱鬧，成交量明顯回升，加上通脹重臨，預期今年樓價將有5至10%升幅。投資氣氛亦同時好轉，帶動工廈市況成交，今年工廈將繼續受市場熱捧，有望達10%升幅。

除了住宅項目之外，旗下大角咀通州街工廈項目「雲之端」(The Cloud)亦已分階段落成，預計本月起分階段交樓，餘下小量單位即將以現樓發售。該項目自開售至今，累售175伙，佔全盤約75%，套現逾4億元。

此外，同系的觀塘偉業街107至109號的商廈項目，佔地約1.26 萬方呎，目前土地用途為工業及與工業經營相關的附屬辦公室，亦可以補地價改為全商業用途，可建商業樓面約達18.14萬方呎。項目正積極計劃當中，有待相關部門審批後公布細節。

●何文田128 WATERLOO增設現金回贈

當中，價單中的8樓C室，實用面積342方呎，一房間隔，最高折扣維持9.5%，折實售價約984.64萬元，扣除新增的10%現金回贈後，價格約886.14萬元。而另一伙為3樓D室，實用面積527方呎，兩房連儲物室間隔，最高折扣維持9.5%，折實售價約1,502.6萬元，扣減10%現金回贈後，價格約1,352.4萬元。據悉，項目至今累售37伙，共套現約5.9億。