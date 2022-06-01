散戶狂掃美債！4周勁買200億美元國債基金

雖然美國聯儲局已啟動加息周期，惟美國國債孳息率近期卻不升反跌。數據顯示，今年以來的股市動蕩，令過去兩年一窩蜂湧入股票市場的美國散戶們，改為大手搶購美國國債。

根據基金研究公司Lipper統計，截至5月25日的4周時間內，投資者淨買入了200億美元與美國國債相關的共同基金和ETF產品，這也是這項數據過去29年的峰值。與此同時，在近期的財政部國債標售中，個人投資者搶下了9.28億美元的兩年期美債，這也是過去15年首見。

然還有更熱門的產品，美國財政部發行的通脹掛鈎債券，在大通脹時代一舉成為「穩定高收益」產品。雖然該產品個人每年限購1萬美元，惟以總體發行規模來看，通脹掛鈎債券去年11月至今發行量達149億美元，比過去20年總和還多出60億美元。目前該產品對應的年化孳息率為9.62%。

為了應對散戶大手掃貨，美國財政部還調派人手支援其直營網站TreasuryDirect，以解答通脹掛鈎債券購買者的問題。

不過要注意的是，債券孳息率與其交易價格呈現反比關系，也就是說在過去幾個月美債息大幅上升的過程中，原先持有債券的投資者會經歷損失。

在這樣的背景下，散戶投資債券的邏輯，要麼是相信票面價格不會進一步下降，或是相信收息可以彌補債價下跌的損失；要麼就是準備直接持有到期。