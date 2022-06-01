【產經評論】重大戰略頻失誤　美經濟後患無窮

打從2018年美國選擇對中國開打貿易戰、2020年新冠疫情爆發，聯儲局鋌而走險實施無限量寬救市，到去年美國財金官員矢言通脹僅暫時，錯失調節貨幣政策的最佳時機，如今終認錯判，可惜恨錯難返。美國兩朝政府在重大經濟戰略上連番失誤，正將美國經濟推向萬劫不復的深淵，對今年美國內政以至國際經貿都有深遠影響，後患無窮。

美國前朝特朗普政府一直強調，與中國開打貿易戰很容易贏，能重振美國經濟威勢，可這豪言至今尚未兌現。相反，誠如現任財長耶倫所言，對中國商品徵收關稅所帶來傷害最終由美國消費者承擔，足見美國驕傲自滿與輕敵，錯判與中國經濟的相依關係，最終損人害己，所有美國家庭都要為此付出代價。

再看疫情於2020年3月令美國金融市場掀起極端波動，聯儲局為救市推出無限量寬措施，近乎零息兼狂印銀紙，雖穩住了金融市場，卻換來嚴重資產泡沫，乃當今美國通脹瀕失控的一大背景。

本來，新冠病毒不斷變種使全球經濟遲遲無法復原，國際供應鏈受困，眼見美國大規模財政刺激以及股樓等資產泡沫白熱化，導致物價飆升，白宮早應警惕和防範通脹風險，可耶倫及聯儲局主席鮑威爾去年多次強調通脹只是短暫現象，無甚作為。結果今年初聯儲局要急轉「鷹」，耶倫亦不得不公開認衰，而俄烏戰爭持續，正不斷放大財金官員決策失誤對美國乃至世界經濟所帶來的禍害。

次季以來，美國內部不斷有聲音要求取消中國商品關稅以抗通脹，可非但財政部內部存分歧、財政部與貿易部門亦有不同聲音，至今總統拜登仍舉棋不定。如此弱勢政府，只怕百事難成，更令全球對這盤美國禍水愈感不安。

要知道，美元霸權是靠美國經濟與軍事強勢來維持，可如今美國國力正在倒退，無法以國際影響力壓低油價是最好的例證。疊加無限量寬與濫用金融制裁已嚴重透支和損害美元信用，加速全球去美元化。若然中印俄的非美元能源交易行之有效，將為各地推動多元化外匯儲備打下強心針，並為數碼貨幣發展提供更多機遇。

所謂「狗上瓦坑」，衰開有條路，不排除未來美國將在經濟與國際地緣政治領域遇上更多挫折，執政民主黨一旦在11月國會中期選舉失勢，更會變成跛腳鴨政府，美國內部分裂與民粹主義只會更盛，並為全球帶來重大不穩定因素。明乎此，各地得及早完善內部體制，並透過加強區域經貿協作來對抗這股百年逆風！