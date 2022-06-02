東方日報B1：全球當災　苦過1970年代

通脹節節攀升，不僅令環球金融市場波濤洶湧，連決策左右全球經濟去向的美國聯儲局，也嚇得「轉軚」辣手「收水」，透過加息和縮減資產負債表去亡羊補牢。不過，隨着俄烏戰事於周五踏入第100天，壞日子恐在後頭，主因美國財長耶倫已坦承自己錯判通脹趨勢，國際能源機構(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)更直言，世界正面臨比1970年代石油危機「嚴重得多」的能源危機！

現時各國積極發展可再生能源，尤其是趕着擺脫依賴俄羅斯化石能源的西歐，可是原油依然是當之無愧的「經濟血液」。比羅爾稱，1970年代人們只關注石油，惟「現在石油危機、天然氣危機和電力危機會一同來襲」；夏季是傳統的能源旺季，燃料需求會有所提高，汽油、柴油和煤油之供應卻見樽頸，油站外車輛排長龍的情景可能在美國重演，而歐洲會更加嚴重，其手尾亦恐怕比1970年代更長。

1970年代石油危機主要是指沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）中東成員國，向包括美國、英國、日本等在1973年贖罪日戰爭中支持以色列的國家禁運石油，即使為時不長已令油價飆近300%，把這些發達地區殺個措手不及。現在情況掉轉成西方能源用家不斷加碼杯葛產油大國，對熱錢四溢所觸發的通脹壓力火上加油。

盛夏將至，紐約期油6月開局每桶曾漲2.79%，高見117.87美元，5月以來回升12.5%；布蘭特期油曾漲2.56%，高見118.57美元。市傳OPEC見俄羅斯被歐美制裁後恐無法增產，準備把俄國剔出協調產油協議，也許沙特和阿聯酋等可顯著擴產，據報一些波斯灣國家已規劃幾個月內增產。不過，也有產油國覺得拉攏俄國可以增強OPEC的議價能力，方便發財。及後有指OPEC無計劃剔出俄國。

不管如何，一直強調通脹僅暫時的耶倫接受美媒訪問時承認，對通脹路徑預測失準，因能源、食品和供應鏈樽頸帶來很多意外的衝擊，強調美國總統拜登知道通脹對美國家庭構成重大負擔。拜登表示，其抗擊通脹的策略是一如既往尊重美國聯儲局及其獨立運作，潛台詞是不會像當初委任鮑威爾的前總統特朗普般動輒向聯儲局開炮「落柯打」去滿足其經濟上的需要。

跟特朗普不咬弦的耶倫，之前確認自己敦促拜登取消一些「不太戰略性」但損害美國消費者和企業的對華關稅。惟副財長阿德耶莫表示，向中國貨加徵關稅對於維持美國就業職位及競爭力來說是一項重要工具，「中國不公平的貿易政策已困擾太久，所以我們既然應對通脹之類眼前挑戰，也要處理長遠問題」，其意見某程度與貿易代表戴琪相似，戴氏強調，美國須以「戰略」角度思考是否取消作為談判籌碼的對華關稅。

不過，財政部其後解畫稱阿德耶莫的言論，不是他與長官耶倫鬧分歧。這位非裔副財長亦有提及，如何處理前朝政府留下的關稅政策，其根本取決於究竟可否更能方便美國企業的產品行銷全球。

另方面，推演世界大變局之一的全球貨幣戰正提速！俄羅斯央行最新再度重申，美元和歐元作為全球儲備貨幣的地位將減弱，因西方集團凍結俄國高達6,400億美元外匯儲備後，各地央行已重新考慮外儲策略，尤其亞洲和中東的央行，同時暗示俄國央行可能對美元和歐元的存款實施負利率。俄央行亦改變了對加密貨幣挖礦的立場，並看到外貿和俄國境外使用加密貨幣的空間。

俄央行在有關金融穩定的報告中表示，可以預期黃金需求將增加，而美元和歐元作為儲備資產的地位將會遭削弱，西方集團制裁俄國後，在外匯市場造成的結果之一是使用美元和歐元的替代貨幣傾向驟增，特別是人民幣。為加快去美元化和去歐元化進程，俄國可以考慮在企業客戶層面對美元和歐元存款實行負利率，暫不包括普通存戶。

日本傳媒最新也整合數據顯示，隨着各地央行對人民幣需求增加，截至去年底止，全球外儲裏的人民幣總值達3,361億美元，自2016年有紀錄以來飆3.7倍，在外匯儲備貨幣佔比中升至2.79%，5年增加1.7個百分點，於世界排第5位，增幅高於歐元、日圓和英鎊。

其中，南美國家尤其垂青人民幣，巴西於2021年外匯儲備的人民幣佔比高達4.99%，相較2020年的約1.21%大幅上升；連同智利、墨西哥和秘魯，4個國家合計已經持有接近300億美元等值的人民幣，為2018年底時的10倍水平。就連「親美」的以色列，該國今年起也會將人民幣的佔比增加至2%。

自俄烏戰事爆發以來，中俄積極推動兩國貨幣直接交易，盧布與人民幣的月交易量急飆10.67倍，至近40億美元，相反3月美元兌盧布總成交量降至2月的30%以下，印證兩國正尋求減少對美元的依賴，以克服潛在的制裁，對中國來說更是人民幣國際化進程的助力。

據推算，今年5月以來，莫斯科現貨市場上約有259.1億元人民幣兌換了盧布，幾乎是2月軍事行動時的12倍。

印度正在改寫全球石油貿易版圖，背後就是貨幣盧比與盧布的貿易。據最新估算，印度5月自俄輸入的原油量達336萬噸，較去年的月平均值38.25萬公噸高出近9倍，自俄烏開戰以來印度已收到480萬噸俄國折扣原油。

RBC資本市場全球能源策略師Michael Tran更認為，隨着歐盟放棄俄羅斯精煉石油產品，愈來愈懷疑印度正轉為歐洲實際煉油中心。

另一邊廂，俄羅斯石油公司牽頭的俄羅斯能源企業，有傳計劃6月份將會重開因為受到西方國家制裁而關閉的油井，以回應季節性的市場需求回升預期。