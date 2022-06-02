美股先升後回軟　道指全日挫176點

美國股市周三(1日)先升後回軟，道指早段曼多曾升282點後無以為繼，收報32,813點，跌176點或0.54%；標指收報4,101點，跌30點或0.75%；納指收報11,994點，跌86點或0.72%。

企業消息方面，道指藍籌股Salesforce上季收入按年增24%至74.1億美元，好過市場預期的73.8億美元；調整後每股盈餘0.98美元，同樣勝預期，其股價急升9.88%，收報176.07美元。

社交網站公司Facebook母企Meta首席營運主管Sheryl Sandberg宣布辭去公司職務，該公司的首席增長主管Javier Olivan將在今年秋季接任首席營運主管。Sandberg自2008年初加入Facebook，為聯合創始人朱克伯格的第二號人物。Meta股價周三急跌2.58%，收報188.64美元。

摩根大通行政總裁戴蒙周三出席一個會議時，警告市場做好迎接「颶風」的準備，因為經濟面對的是一系列前所未有的挑戰，包括貨幣政策量化緊縮和烏克蘭衝突。

美股先前在高通脹和經濟衰退的憂慮下遭投資者拋售，惟索羅斯基金管理的投資總監Dawn Fitzpatrick認為，市場反應過大，美國經濟縱然逃不開衰退，但情況遠比投資者想像中好。她解釋，消費者的財務狀況「異常地」好，無論美國聯儲局會否加息，都有助促進經濟，即使工資升幅追不上通脹，美國人依舊有足夠的現金還清卡數。

她續指，美國國內生產總值(GDP)下跌的主因是美國入口太多商品，以好的方面解讀是意味消費者與企業需求強勁。她直言，經濟衰退必然來臨，只是時間問題，惟市場押注的衰退時機較快，她認為很大機會是錯判，且破壞力遠比預期小。