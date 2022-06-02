鄧建初：綠色債券有息收　何解破發惹疑團

近年世界局勢動盪不安，疫情困擾不散，經濟疲弱，及投資市場異常變化等，均令人感覺無所適從，憂慮加深。股市還是日復一日地上衝下洗，機會不能說沒有，然而就在果斷或猶豫之間，散戶的荷包已損失不少。

綠債最低曾造99.5元 ，執筆時重上100元招股價，可惜部分對其特色認識不深的股民，見到破發更擔心被追孖展，已於首兩日輕微蝕錢沽出。

有一位經紀朋友同初哥訴苦，因為公司做推廣，綠債免佣免息，做了義工之餘，部分客戶甚至抱怨，其中一位更說「輸錢梗係唔開心」。實際只輸了一頓飯錢而已，卻忘記了過往數次抽中iBond的贏錢經歷。

綠色零售債券其實是過往iBond債券的延續版，最低息率更上調至2.5厘，較iBond的2厘為高。其名稱可能令部分股民有誤解，不認識其產品特性，而且市場有一錯覺，看見掛牌多時的iBond跌破上市價，加上近年很多香港股票都不斷尋底，聯想到香港股市不行了，心生恐懼，立即沽出。其實快將到期的iBond已收了幾次息，而且到期日政府原價收回，是穩賺不賠的穩定收息投資工具。

回憶第一次政府推出iBond，有言論謂低息不值得認購，寧買股票好過。市場上反應冷淡，初哥心想可能會分得多，於是認購近50萬元金額，竟獲全數分配，上市當日於105至106元沽清，賺取5至6%回報。經此一役，股民如夢初醒，往後一有iBond推出，踴躍認購，於是只能獲派3至4手，而掛牌後升幅一次比一次少。今次更在首日跌破招股價，連跌三日才企穩，應驗了第一次天才、第二次庸才、第三次蠢材的投資哲理。至於跌破招股價，有人認為或與其息口2.5厘，不如美債近3厘般吸引。初哥認為兩者之間性質相同，美債以美元結算，除非手持美元，否則以港元匯率兌換後買美債會增加成本，而香港人始終對香港市場較為熟悉，究竟孰優孰劣，難以判斷。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)