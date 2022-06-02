陳蓓敏：內地政策谷經濟　港股形態見改善

美股假後表現偏軟，短線反覆屬正常波動。踏入六月，投資者關注聯儲局會議，雖然加息50點子為預期之內，但投資者取態保守，因擔心預期之內的意外。道指重要支持區為32,000關口。索羅斯基金投資總監，為美國經濟護航，指出美國消費者財政健全，有能力抵禦加息環境，是耶非耶，投資者有自己的觀點。有房屋數據公布美國20大城市樓價連續上升，按年升逾21%，樓價做好，利好市場信心。歐盟宣布年底前禁止俄油進口，擔心下半年歐洲經濟表現，雖然有投行出報告唱淡油價，短線油價受供求因素，高台橫行。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)