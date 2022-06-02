陳蓓敏：內地政策谷經濟 港股形態見改善
2022年06月02日 07:30
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美股假後表現偏軟，短線反覆屬正常波動。踏入六月，投資者關注聯儲局會議，雖然加息50點子為預期之內，但投資者取態保守，因擔心預期之內的意外。道指重要支持區為32,000關口。索羅斯基金投資總監，為美國經濟護航，指出美國消費者財政健全，有能力抵禦加息環境，是耶非耶，投資者有自己的觀點。有房屋數據公布美國20大城市樓價連續上升，按年升逾21%，樓價做好，利好市場信心。歐盟宣布年底前禁止俄油進口，擔心下半年歐洲經濟表現，雖然有投行出報告唱淡油價，短線油價受供求因素，高台橫行。
六月中央不斷發放訊息「穩、定、催谷經濟」，出台33項措施，見多角度在市場釋放流動性。中國五月製造業PMI按月升2.2%至49.6%。6月數據有望重上50分界線，投資者對國內股市重拾信心和憧憬。恒指立於50天線上，形態見改善。隨着上半年負面消息，如疫情、地緣政治、中美關係等影響漸見消化，港股上升動力正凝聚。沉睡了一段日子的汽車銷售版塊，受惠國家補貼，催谷汽車消費，相關股份見起舞。上海重新復市，有利永達(03669)旗下銷售據點，在報復式消費帶動下，永達下半年業績有望做好，現價估值吸引，建議低吸，向上阻力位10元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)