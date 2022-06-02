道指跌176點　比特幣跌穿3萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.54；港匯見7.8471；離岸人民幣(CNH)報6.6961；美元兌日圓處130.2；歐元報1.0653，英鎊報1.2485。金價處1,846.65美元。布油報115.9美元，紐油處113.53美元。比特幣跌近6%，報2.99萬美元。道指期貨跌70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水210點。

●道指早段最多曾升282點後無以為繼，收報32,813點，跌176點或0.54%；標指收報4,101點，跌30點或0.75%；納指收報11,994點，跌86點或0.72%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,081點，跌213點或1.01%。

●即月恒生指數夜期收報20,963點，跌136點，低水332點，成交23,350張。

●紐約8月期金收報每安士1,848.7美元，升0.04%。

●對於美國經濟正在邁向衰退的擔憂日漸升溫，美國財政部副部長Wally Adeyemo預計，持續強勁的需求將幫助美國經濟避免衰退。

●美國銀行發表報告表示，雖然美國消費者面臨歷史性通脹水平和租金快速上漲，但尚未出現消費者財務狀況惡化的迹象。

●聯合國秘書長古特雷斯周三(1日)呼籲國際社會採取迅速果斷的行動，以應對俄烏衝突可能引發的糧食危機。

●美國聯儲局公布稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指全美所有12個地方聯儲地區都反映當地經濟錄得「輕微或適度增長」，但其中8個地區對未來增長的預期已經降低；更有3個地區「特別表達了對經濟衰退的擔憂」。

●外媒引述消息稱，因匈牙利反對，原本計劃在周三正式獲批的歐盟第六輪對俄制裁方案無法如期通過。

●紐約7月期油收報每桶115.26美元，升59美仙或0.51%；布蘭特8月期油收報每桶116.29美元，升69美仙或0.6%。

●英國富時100指數收報7,532點，跌74點或0.98%；法國CAC指數收報6,418點，跌49點或0.77%；德國DAX指數收報14,340點，跌47點或0.33%。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，美國目前與通脹相關的發展與1970年代的情況相當。