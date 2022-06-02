港股兩萬一關爭持　大型科網股回軟　地產股捱沽

港股在長假期前持續回吐，恒生指數一度挫近400點，低見20,904點，暫維持約300點跌幅，兩萬一及在50天線(20,960點)之間上落。國企指數跌100點；科技指數跌60點，主板成交400億港元。

大型科網股保持跌勢，阿里巴巴挫近2.6%；美團跌2.2%；小米集團及網易跌1.5%；騰訊跌近1%；京東集團跌0.5%。

金融股跟隨大市向下，中國平安跌2%；友邦保險跌1.6%；滙豐控股跌1%；香港交易所跌0.6%；工、中、建三大內銀股跌0.6%至1.2%；招商銀行跌2.4%。

地產股沽壓重，恒隆地產挫近7%，是表現最差藍籌；新世界發展跌5.8%；恒基地產跌5.6%；信和置業跌2.1%；新鴻基地產跌1%。

之前反彈的醫藥、內需及手機設備股都回吐，石藥集團跌6.8%；中國生物製藥跌3.6%。李寧及安體育跌3.2%及2.8%；瑞聲科技及舜宇光學跌1.2%及2.3%。

【09:20】港股下試兩萬一關 科網股領跌 滙豐挫1%

港股持續回吐，恒生指數開市跌237點或1.13%，報21,057點；國企指數低開95點或1.31%，報7,249點；科技指數跌77點或1.75%，報4,355點。

大型科網股領跌，網易挫3.2%；阿里巴巴跌3%；美團跌2.2%；小米集團跌近2%；京東集團跌1.8%；騰訊跌1.5%。

金融股跟隨大市向下，滙豐控股跌1%；香港交易所跌0.9%；中國平安跌0.8%；友邦保險跌0.4%；工、中、建三大內銀股跌0.4%至0.7%；招商銀行跌1.9%。