Facebook第二號人物將離職　朱克伯格：一個時代的終結

Facebook(fb)母公司Meta Platforms營運總監桑德伯格(Sheryl Sandberg)宣布將離職。消息曝光後，Meta周三股價收市急跌2.58%，報188.64美元。Meta行政總裁朱克伯格表示，桑德伯格的離開是「一個時代的終結」。

貴為公司第二號人物的桑德伯格任職fb及Meta長達14年，稱將於今年秋天離開公司，但會留任公司董事職位。她指2008年入職時曾計劃只工作5年，相信現時是發展人生下一個階段的時機，並稱暫未確定個人去向，但計劃專注於她成立的基金及從事慈善工作。她強調，卸任不是因為公司面臨監管壓力，也不是廣告業務減速。另她提到，計劃今年夏天結婚，希望有更多時間陪伴家庭的5個孩子。

朱克伯格表示，2008年桑德伯格加入其團隊時，自己只有23歲，對經營一家公司幾乎一無所知。桑德伯格對Meta今天的發展功不可沒。他指桑德伯格教會他很多東西，在他生命中許多重要時刻，無論是個人生活還是工作上，她都陪伴着自己。

朱克伯格表示，在fb工作逾14年的首席增長主管Javier Olivan將調任營運總監，但其工作範疇與桑德伯格有所不同，桑德伯格的角色無法完全被取代。朱克伯格指，不知道是否有可能替換，因桑德伯格是超級巨星，以獨特方式定義了營運總監的角色，並強調如果有可能替換，也是因為Meta到了一個轉折點，產品和業務集團需更密切整合，不能將業務、營運職能與產品分開。此外，朱克伯格稱Meta會進行內部重組，以及產品將進一步被整合。

桑德伯格2013年曾登上美國《時代周刊》雜誌封面，並被《時代》雜誌評為全球最具影響力人物之一。據最新《福布斯》全球億萬富豪榜，桑德伯格以16億美元排名第1,818位。身為朱克伯格絕佳搭檔的她更有「fb第一夫人」、「硅谷第一女強人」稱號，而她加入fb的過程充滿戲劇性。

桑德伯格在90年代初就進入政府部門工作。1991年，美國前財政部長薩默斯(Lawrence Summers)出任世界銀行首席經濟學家時，桑德伯格就擔任他的研究助理。1995年，薩默斯成為時任美國總統克林頓政府的財政部副部長，桑德伯格再次出山，擔任財政部幕僚長。桑德伯格2001年底加入Google。

fb在2007年已從一家無名企業躋身成為硅谷科技巨頭。當時23歲的創辦人朱克伯格感到自身經營能力有限，急需一位老手幫忙，有人向他推薦桑德伯格。

2007年底某天，朱克伯格在一場聖誕派對上第一次遇見桑德伯格，並得知她有意跳槽，朱克伯格之後多次拜訪她。桑德伯格於2008年3月應邀出任fb營運總監。

桑德伯格憑藉她強大的營運能力和銷售技巧，2010年fb首次實現盈利，她加盟fb三年後，fb全球範圍內用戶數量從7,000萬翻了10倍至7億。

fb在10年前，即2012年在納斯達克掛牌，創下美國科企有史以來最大規模上市活動。10年後的今天，fb已改名為Meta。公司管理層方面，在上市時的6位高管中，只有兩位留任，就是朱克伯格和桑德伯格。