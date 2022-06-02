【高盛推介】市場聚焦美團業績　兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：將於周四(2日)公布今年首季業績的美團，周三(1日)跌約2.4%，周四早段繼續回吐，現報181.3港元，跌約0.7%。市場料美團今年首季按非國際財務報告準則計，經調整淨虧損介乎38億至51億元人民幣，按年擴大0.05%至31%；收入介乎449億至456億元人民幣，按年升21.4%至23.4%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周三獲資金轉向流入，有約440萬元。淡倉則於上周五(5月27日)至本周二(5月31日)共錄得約5,610萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出止賺。

觀察港股通資金流向，周三北水轉向沽出美團，錄得約2.3億元資金淨賣出。

美團購17074，行使價207元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.4倍，行使價180至210元以下、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高之一。

美團購15022，行使價192.9元，2022年8月23日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、高對沖值。

美團購15108，行使價209.08元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.7倍，熱門條款。

美團牛62906，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比6.9倍，新上市遠牛。

美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿4.5倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿4.4倍，價外、低面值。

美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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