郭家耀：港股再大跌機會微 新經濟股首選美團
2022年06月02日 10:18
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安里資產管理董事總經理郭家耀指，港股連升多日後遇阻力，但整體市況已改善不少，走勢較外圍佳，在內地刺激經濟政策扶持下，預計再大幅下調的機會低。他指出，恒指在21,500點有阻力，估計當更多國策出台時，後市可突破，升至更高水平，下方支持位則在20,500點。
美團(03690)周四(2日)放榜，郭表示，市場已充分預期疫情會影響其業績，相信成績表不會令股價太大波動，反而投資者現聚焦在美團業務復甦情況，料疫情過後送餐及到店等表現都會改善，其次是針對平台經濟的監管逐步放鬆，尤其是美團在反壟斷、數據保護等問題上，已通過監管機構要求，相信監管政策對其影響會比其他平台細，因此新經濟股之中首選部署美團。
內地三大汽車新勢力理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)、蔚來(09866)公布5月份出貨量，表現參差，郭認為數據反映上述車企供應鏈的韌性，以及疫情過後的恢復情況，其中蔚來表現最差，按年只升半成，相信對其股價會構成打擊。他認為在電動車股中，比亞迪股份(01211)表現最好，廠房分布地域分散，因疫情停工的風險較低，而且新車亦非常受消費者歡迎，可待股價回調至260港元附近吸納。