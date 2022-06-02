郭家耀：港股再大跌機會微　新經濟股首選美團

安里資產管理董事總經理郭家耀指，港股連升多日後遇阻力，但整體市況已改善不少，走勢較外圍佳，在內地刺激經濟政策扶持下，預計再大幅下調的機會低。他指出，恒指在21,500點有阻力，估計當更多國策出台時，後市可突破，升至更高水平，下方支持位則在20,500點。