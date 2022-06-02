【高盛推介】保險股回調 趁低吸納留意貼價條款
2022年06月02日 11:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安本周突破50港元關口後回調。周四(2日)早上低開約0.8%後低見46.75元。現報47元，跌約2.2%，距離股價5年低位45.8元僅不足3%，上月走勢持續於低位整固。
友邦保險周四早段也見回吐，最低見79.05元。現報79.15元，跌約2%。
觀察個股輪證資金流向，周三(1日)平保好倉獲資金轉向流入，有約120萬元。淡倉於本周二(5月31日)及本周三共錄得約100萬元資金流入。
友邦方面，好倉於周三獲資金轉向流入，有約110萬元。淡倉於上周五(5月27日)至本周三皆錄得資金流入，有約500萬元。
投資者如看好平保，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價45至60元間產品中，槓桿最高，兼為開價窄的平安購(16822)。貼價選擇可留意屬中長期的平安購(28168)。避免時間值損耗則可考慮牛證，近牛選擇可留意平安牛(69146)，遠牛選擇可留意平安牛(68278)，與現價有約4及7元收回距離。
平安購16822，行使價55.6元，2022年9月9日到期，實際槓桿9.9倍，行使價45至60元間產品中，槓桿最高。
平安購28168，行使價51.2元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、中長期。
平安牛69146，收回價43元，行使價42.4元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
平安牛68278，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡平保，可留意屬遠熊的平安熊(54370)，與現價有約13元收回距離。
平安熊54370，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率3.3倍，近13元收回距離遠熊。
投資者如看好友邦，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨友邦購(12917)。貼價選擇可留意屬中長期的友邦購(23161)。牛證方面可留意屬遠牛的友邦牛(65319)，與現價有約10元收回距離。
友邦購12917，行使價88元，2022年9月23日到期，實際槓桿10.7倍，高槓桿、低街貨。
友邦購23161，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、中長期。
友邦牛65319，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，近10元收回距離遠牛。
友邦沽16106，行使價60元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿。
友邦熊67589，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，近10元收回距離遠熊。
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