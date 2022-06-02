【高盛推介】保險股回調　趁低吸納留意貼價條款

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安本周突破50港元關口後回調。周四(2日)早上低開約0.8%後低見46.75元。現報47元，跌約2.2%，距離股價5年低位45.8元僅不足3%，上月走勢持續於低位整固。

友邦保險周四早段也見回吐，最低見79.05元。現報79.15元，跌約2%。

觀察個股輪證資金流向，周三(1日)平保好倉獲資金轉向流入，有約120萬元。淡倉於本周二(5月31日)及本周三共錄得約100萬元資金流入。

友邦方面，好倉於周三獲資金轉向流入，有約110萬元。淡倉於上周五(5月27日)至本周三皆錄得資金流入，有約500萬元。

平安購16822，行使價55.6元，2022年9月9日到期，實際槓桿9.9倍，行使價45至60元間產品中，槓桿最高。

平安購28168，行使價51.2元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、中長期。

平安牛69146，收回價43元，行使價42.4元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

平安牛68278，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

平安熊54370，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率3.3倍，近13元收回距離遠熊。

友邦購12917，行使價88元，2022年9月23日到期，實際槓桿10.7倍，高槓桿、低街貨。

友邦購23161，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、中長期。

友邦牛65319，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，近10元收回距離遠牛。

友邦沽16106，行使價60元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿。

友邦熊67589，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，近10元收回距離遠熊。

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