許繹彬：內地振興經濟 內需股前景看俏
2022年06月02日 11:41
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，5月份終於過去，回顧此月，有投資者會以「風起雲湧」來形容，因為此月份外圍動盪不穏，特別是道指及納指出現大上大落，國內則因疫情在多個重要城市出現而需要實施一系列防疫措施，令國內A股市場顯得份外疲弱；在上述因素的影響下，令港股在「五窮月」出現膠着及偏軟的現象，恒指更曾多次跌穿20,000點大關，一度低見19,063點。
他指出，隨着國內重要城市確診數字迅速回落，國內亦急不及待開始着手推行多項振興經濟的措施，上海率先公佈《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，消息一出，所有內需股如體育用品、餐飲、啤酒等股份做好。最為出色的當然是李寧(02331)、海底撈(06862)及華潤啤酒(00291)，帶領藍籌股聞雞起舞，成交亦顯著增加相信有賴北水力度增大，港股有一洗頽風之感，更成功擺脫困擾多時的50天線，更突破了21,000大關。
許認為，國內急不及待推出振興經濟的措施，可見國家對疫後重建及務求盡快令經濟重拾正軌的決心，接下來相信會有一系列的重建經濟措施，將會逐步出台，如情況持續，相信有利港股在傳統的「六絕月」，穏定及好友有機會作出反擊；故投資者不妨開始留意澳門的賭業股，因在疫情的穏定情況下，澳門對國內市民開放旅遊相信是指日可待，投資者不妨留意份屬藍籌的銀河娛樂(00027) 。
他續指，美股更因通脹，息口問題及油價高企的情況下，曾一度跌到「七個一皮」，尤以納指成分股情況更為嚴重，拖累在港的科技股因此亦未能獨善其身，科技股份跌幅慘不忍睹；「五窮月」最終亦在本周淡然過去。儘管全球股票市場給投資者有「過山車」的感覺，但其實從實際的數據來看，如以5月最後一個交易日與首個交易的點數作對比，道指其實是持平，而納指則只下跌2%；港股反而錄得613點的升幅，而且是在5月最後兩個交易日所產生，單計這兩天已有640點的升幅；大市在這兩天突然出現「彩虹」的現象，乃受惠於國內A股的帶動。