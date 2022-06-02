許繹彬：內地振興經濟　內需股前景看俏

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，5月份終於過去，回顧此月，有投資者會以「風起雲湧」來形容，因為此月份外圍動盪不穏，特別是道指及納指出現大上大落，國內則因疫情在多個重要城市出現而需要實施一系列防疫措施，令國內A股市場顯得份外疲弱；在上述因素的影響下，令港股在「五窮月」出現膠着及偏軟的現象，恒指更曾多次跌穿20,000點大關，一度低見19,063點。

他續指，美股更因通脹，息口問題及油價高企的情況下，曾一度跌到「七個一皮」，尤以納指成分股情況更為嚴重，拖累在港的科技股因此亦未能獨善其身，科技股份跌幅慘不忍睹；「五窮月」最終亦在本周淡然過去。儘管全球股票市場給投資者有「過山車」的感覺，但其實從實際的數據來看，如以5月最後一個交易日與首個交易的點數作對比，道指其實是持平，而納指則只下跌2%；港股反而錄得613點的升幅，而且是在5月最後兩個交易日所產生，單計這兩天已有640點的升幅；大市在這兩天突然出現「彩虹」的現象，乃受惠於國內A股的帶動。