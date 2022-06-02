【產經直播】美團績前部署？
2022年06月02日 12:13
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聯儲局正式啟動縮表程序以對抗高通脹，隔晚美股向下，拖累港股周四(2日)低開後下試50天線，個市繼續要上上落落？
美團(03690)日內公布業績，市場預計，集團首季收入按年升約22.5%至453億元人民幣；經調整虧損則擴大17.8%至45.85億元，股價績前捱沽；近期科技股走勢有反彈迹象，想趁機吸納，三星中國龍網ETF(02812)同三星NYSE FANG+ ETF(02814)點揀先最好？
環球通脹持續高企，聯儲局都急急加息及縮表，以遏止通脹，唔想身家少一截？揀三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)有何優勝之處？
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