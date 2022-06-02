【一文睇清】券商估領展受惠零售復甦　跑贏大市

里昂睇好租金收入 目標價升至76元

里昂指，自2021年4月以來，領展利用疲軟的市場並撥出260億元收購優質資產，舉措出色，並將在未來兩年帶來租金收入增長。其在香港的核心零售租賃業務的快速復甦，將有助於維持租金收入增長。

該行對領展2023至2024財政年度經調整利潤預測分別上調3.7%至4.1%，以反映收購和所需收益率差縮小0.5至1.5%，並維持其「跑贏大市」評級，把目標價從73.8元調升至76元。

高盛：受惠消費復甦首選 睇85.5元

高盛指，以現價計算，領展股息收益率約為4.6%，數字可觀，將目標價由84元調升至85.5元，評級「買入」，認為公司屬受惠本港消費復甦槓桿的投資主題首選股。

該行指領展是次末期每基金單位分派146.08仙，略低過預期，惟高盛指，領展續履行早前向基金單位持有人返還該筆資本(在此情況下約為1.5億元)的承諾，認為反映管理層對其業務基本面投以信任一票，並顯示公司認為股價被低估。

高盛認為，領展業績大致符預期，物業經營淨租金收入(NPI)按年增長6.5%，主要來自幾個新收購項目貢獻。在第五波疫情爆發期間，領展旗下香港租金收入的增長從上半財年的7.1%放緩至下半財年的3.2%，考慮到市道出現復甦，公司管理層認為對商戶的租金優惠支持已足夠。

該行又指，領展香港購物中心投資組合續表現出韌性，預期當局放寬社交距離措施，市民增加外出用餐的影響將在未來數月浮現。

瑞信降目標價至88.8元 仍憧憬派息增

瑞信認為領展是次業績大致符預期，將領展2023/24年度每個基金單位分派預測上調1至2%，並將其目標價從90元調低至88.8元，維持「跑贏大市」評級。

花旗：首選股之一 消費券料成催化劑

花旗發表報告指，領展仍是其首選股之一，將領展目標價由89.8元下調至87.2元，評級為「買入」。該行預計領展每個基金單位分派可以在2022至2025財年實現4%的複合年增長率，普遍預計疫情後其來自香港零售的自然增長相對溫和，但由於新收購的貢獻，整體派息增長勢頭將保持在中單位數。

該行又表示，隨着下一輪5,000元消費券將於7月發放，料其零售額很快超過疫情前水平，並將成為催化劑。

大摩：派息少過預期 建議增持睇79元

摩根士丹利對領展給予「增持」評級，目標價為79元，對應未來12個月股息收益率約4%，與2011年以來長期平均水平相近。

大摩指，領展是次每基金單位分派增長5.4%至近3.06元，較該行預期低約4%，亦較市場預期低2%。撇除酌情分派後，本年度每基金單位分派增8.2%至近2.99元，基本符市場預期。

滙豐研究看法正面 繼續撐「買入」

滙豐研究發表報告，將領展目標價由90.2元下調至88.5元，維持「買入」評級。該行指領展自3月上升14%，跑贏恒指，其2022財年業績表現再次確認該行對其正面看法，指其本港零售業務逐步復甦，海外投資漸見成效。領展是該行看好股份名單之一。該行料其每個基金單位分派將在2022至2024財年以4.8%的複合年增長率增長。

雖然領展因因應第五波疫情將「商戶同舟計劃」支援金額由1.2億元上調至2.2億元，但該行認為集團本港整體零售物業租戶業務仍具韌性，今年租金增長達2.7%。

該行將領展2023和2024年的每基金單位分派預測分別下調2.5%和1.8%，反映在香港市場須提供的租金優惠和略高的利息成本。

滙豐研究又預期，集團將繼續收購以推動其每基金單位分派增長。