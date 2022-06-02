啟德MONACO MARINE推5號價單涉56伙　折實售價842.4萬起

發展商推盤攻勢不停，會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE周四(2日)公布首張涵蓋低座單位的價單。該公司常務董事黃光耀稱，上述5號價單涉及56伙，會視乎市場反應短期內公布銷售安排。

他續指，新價單的定價參考同區低座物業的成交價，預料下批加推單位有約5%至10%的加價空間。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘表示，扣除最高12%折扣後，新價單折實平均呎價約25,501元。該批單位包括48伙標準戶及8伙特色戶，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎324方呎至768方呎。該批單位折實售價介乎842.4萬元至1,933.3萬元，折實呎價由24,116元至29,974元。按定價計，預計該批單位可套現約7.3億元。

該公司總經理(市務)陳惠慈指出，今批入場單位為低座D座1樓C室，實用面積333方呎，一房間隔，折實呎價25,297元。呎價最低的單位則為低座A座1樓C室，實用面積768方呎，三房間隔，折實售價為1,852.1萬元。

發展商表示，該盤的高座大樓至今累售284伙，套現約36億元，而同系MONACO ONE迄今累沽488伙，套現約50億元。