首季以「永久離港」提取強積金共7500宗

積金局公布今年首季強積金數據，季內以不同理由(包括退休、提早退休等)提取強積金的申索總數為4.7萬宗，按季減少23%；當中以永久離港為理由提取強積金的申索數目為7,500宗，按季減少14%。值得留意的是，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。

截至2022年3月底，強積金總資產約1.12萬億港元，其中扣除收費及費用後的淨回報超過3,260億元。過去10年，強積金總資產增加1.87倍；自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.6%，高於同期的1.8%年率化通脹率。

單計今年首季，強積金已收總供款216.6億元，其中162.3億元(75%)為強制性供款及54.3億元(25%)為自願性供款。在2021至22財政年度，可扣稅自願性供款(TVC)總供款額共25.1億元，較上一個財政年度TVC總供款額($22.1億)上升13%。

截至2022年3月底，約267萬(25%)的強積金帳戶將全部或部分資產根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金；有關投資總資產值約849億元，佔強積金總資產8%。