中原城市領先指數跌至180.97點 連挫兩周
2022年06月02日 16:10
東網電視更多新聞短片
中原城市領先指數CCL最新報180.97點，按周微跌0.10%，連跌兩周。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.87點，按周微跌0.09%。CCL(中小型單位)報180.21點，按周微跌0.10%。CCL(大型單位)報184.83點，按周微跌0.12%，連續4周於185點高位企穩。
三大整體指數齊跌2周，CCL累跌0.48%，CCL Mass累跌0.62%，CCL(中小型單位)累跌0.58%，CCL(大型單位)無升跌。
美國加息後，新界兩區樓價齊跌兩周，跌幅明顯。新界東CCL_Mass連跌2周共2.70%，報192.10點，是近9周次低，按周跌2.11%，跌幅為33周以來最大。新界西CCL_Mass連跌2周共1.91%，報167.42點，創9周新低，按周跌0.86%。
港九兩區樓價走勢平穩。港島CCL_Mass兩周累升0.37%，報187.06點，是近9周次高，按周升1.17%，連跌3周後回升。九龍CCL_Mass連升2周共0.62%，報175.30點，按周升0.50%，連續4周企穩175點水平。