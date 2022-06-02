道期牛皮 紐油跌逾2%
2022年06月02日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報102.26；港匯見7.8460；離岸人民幣(CNH)報6.6808；美元兌日圓報129.88；歐元企1.0691，英鎊處1.2531。金價報1,851美元。布油報113.84美元，紐油報112.79美元。比特幣企2.9萬美元水平。道指期貨升39點。
●市後關注點
20:30 加拿大4月建築批核
20:30 美國當周首次申領失業救濟人數
22:00 美國4月工廠訂單
●恒生指數全日收報21,082點，跌212點或1%。國企指數收報7,267點，跌78點或1.06%；科技指數收報4,397點，跌35點或0.8%。主板成交1,036億港元。恒指全星期累漲384點，升幅1.85%；科指累漲210點或5%。https://bit.ly/38WNm2w
-花旗料中燃年度純利或欠理想，降目標價至15元。
●滬綜指收升13點，有色金屬股漲2.5%，鋼鐵及飛機製造股同升1.8%，金融股靠穩。https://bit.ly/396XhlT
●中國經濟：
-人行：進一步加大穩健貨幣政策實施力度。
-滬復市本年度首批36幅土地競拍，其中16幅以底價成交。
-內地5月物流景氣指數回升至49.3%，東部地區活躍度大增。
●解救盟友！美國5月LNG出口量增12%，近2/3輸往歐洲。
●中原城市領先指數跌至180.97點，連挫兩周。
●埃利安促聯儲局進取加息，直至通脹受控。
●馬斯克規定Tesla員工每周最少回公司40小時，否則當辭職。
●中銀完成首筆綠色回購交易，金額5億元。
●美國副財長：高通脹元兇冇人估到，全球一齊捱。
●3M憂內地疫情封控累營收唔見3億美元。
●日企Panasonic擬將車載電池產能增至目前4倍。
●Facebook第二號人物將離職，朱克伯格：一個時代的終結。