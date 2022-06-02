【產經直播】港股長假後點部署？
2022年06月02日 16:15
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香港股票分析師協會主席鄧聲興
港股續回吐，周四(2日)低開237點，最多跌410點，曾失二萬一關，低見20,884點，最終收報21,082點，跌212點。美國正式進入縮表周期，大行摩根大通行政總裁戴蒙警告美股或面臨「經濟颶風」，外圍股市下行壓力大？會否拖港股後腿？長假期後應點部署？
受需求疲軟影響，水泥價格近期回落，水泥股沽壓沉重。大行麥格理「踩多腳」，首予海螺水泥(00914)「跑輸大市」評級，今日除淨的海螺急插逾8%，中國建材(03323)亦瀉約一成，華潤水泥(1313)亦跌近7%，投資者及早沽貨？
美團(03690)今日收市後發布首季成績表，市場預期受疫情拖累美團首季收入增幅放緩，經調整虧損或擴大，股價績前收跌1%。美團前景如何？咩價位追入值博？
內地造車新勢力公布5月交付量，理想汽車(02015)表現最理想，按年升1.6倍，小鵬汽車(09868)則増78%，而蔚來(09866)最曳，僅半成增幅。3間車企股價股價各異，理想微跌，小鵬跌逾1%，蔚來反而有得升。而龍頭比亞迪(01211)亦做好，盤中股價曾見286元，續創今年以來新高，上升空間仲有幾大？車股點揀好？
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