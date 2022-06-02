【產經直播】港股長假後點部署？

港股續回吐，周四(2日)低開237點，最多跌410點，曾失二萬一關，低見20,884點，最終收報21,082點，跌212點。美國正式進入縮表周期，大行摩根大通行政總裁戴蒙警告美股或面臨「經濟颶風」，外圍股市下行壓力大？會否拖港股後腿？長假期後應點部署？

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