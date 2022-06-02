未憂越南取替　華經濟學者：世界離不開中國

上海財經大學校長、中國宏觀經濟論壇聯合創始人劉元春，以及北大國發院院長、南南學院執行院長、中國經濟研究中心主任姚洋都表示，沒有必要擔心所謂「越南代替中國」的問題，指中國依然處於亞洲產業鏈的核心地位和關鍵地位。一方面，中國轉移低端產業是符合經濟學原理，另一方面，東南亞製造的低端產業出口中國，中國自身的產業也在升級，本身是好事。長遠來看，世界是不可能離開中國。惟與此同時，大國博弈背後的地緣政治衝擊等因素，值得注意甚至警惕。

姚認為，越南不可能代替中國成為世界工廠。他指，越南出口額是中國的零頭，越南去年出口額3,363億美元，中國3.33萬億美元。從今年形勢看，越南仍沒有可能代替中國，出口額仍是中國的零頭。他又指，中國製造業增加值去年達到全球的30%，即使把排在後面的三個國家美國、日本、德國相加起來，還沒有中國大，越南要代替中國，一點可能性都沒有。

他解釋，中國把一些低端產業轉移出去是完全正常，不能期待中國永遠做那些低端東西，這是符合經濟學原理。中國要產業升級，生產附加值更高的東西，這是好事，並沒有必要擔心。

從中美貿易方面分析，姚指出，雖然2018年中美貿易戰使中美貿易出現下降，但從2020年開始中美貿易又開始回升，去年中美貿易額按年增長28.7%。今年首季，中美貿易按年增長9.9%。姚洋表示，中國和加拿大輪流成為美國的第一大貿易夥伴，儘管中國現時為美國第二大貿易夥伴，加拿大變成第一大，惟中、加基本上是輪着來。