滙豐PayMe未來如何發展？馬來亞大學生商業案例奪冠

「2022滙豐/香港大學亞太區商業案例比賽」為全球最大規模、專為大學本科生而設的商業案例比賽，過去15年，吸引了來自全球180家大學、共88,000學生參與。今年冠軍由馬來亞大學贏得。

5支參賽隊伍在總決賽提出對滙豐PayMe未來發展的新穎構思，冠軍馬來亞大學的團隊由4位分別來自法律、金融、科學與科技研究學系，文化背景各異的同學組成。他們提出透過年輕人喜愛的遊戲和娛樂，加強PayMe與用戶的互動。

滙豐聯席行政總裁廖宜建出席網上頒獎典禮時表示，科技和可持續發展都是推動商業和經濟發展的重要引擎。多年來，滙豐很高興見到不少未來商界領袖都展現極佳的創意和商業觸覺，表現卓越。比賽踏入第15年，滙豐期望繼續透過這個活動，培養全球的商界人才。

「滙豐/香港大學亞太區商業案例比賽」由港大經管學院亞洲案例研究中心舉辦，旨在培育商界未來領袖，協助參賽者加強國際聯繫，發展關鍵技能，擴展視野並拓展其事業路向。除了上述比賽，滙豐於2022年發放超過1,110萬港元的獎學金予逾250名高等院校學生。