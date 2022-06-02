調查：企業家背景等家族事業表現較其他優勝

會計師行畢馬威中國調查發現，具企業家背景、領導層具魅力，及作多元化發展的家族事業，在財務及非財務，如社會資本及情感聯繫等方面，表現較其他家族事業優勝，而傾向持續創新，家族成員亦持有較強的情感連繫。

畢馬威私人和家族企業服務全球主管Tom McGinness表示，根據報告，當創業導向和對企業的情感均處於高位時，公司各方面表現均會優異。儘管家族企業的成功是建基於其獨特優勢，但箇中亦有許多經驗和做法值得非家族企業借鑒。企業對發展戰略業務表現擁有宏觀視野，對公司自身、員工和社會成果均給予同等重視將會是一個很好的出發點。各類型企業可以花時後退一步，並從全新的心態審視自己的業務表現並從中獲益。

調查並發現，家族事業首選行政總裁需要具備的條件包括願意為帶領「追隨者」超越目標而改變既有價值、信念及態度，其次則為具領袖魅力類型。另外，有能力帶領他人的領袖，亦可為業務帶來更佳進度，其財務表現、社會及環境表現更出色，亦有助凝聚家族忠誠度及令品牌更爲突出。

調查訪問來自70國家及地區的2,439個家族事業領袖。其中81% CEO為男性，19% CEO為女性。24%的家族事業仍透過家族理事會進行決策，59%透過董事會進行。