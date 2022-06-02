OpenSea前產品經理涉內幕交易及洗錢被捕

外媒報道，美國司法部周三(1日)公布，全球規模最大的NFT交易平台OpenSea前產品經理Nathaniel Chastain，周三早上在紐約市被拘留，因他被指控犯有一項與NFT內幕交易計劃有關的電匯欺詐和洗錢罪，利用其商業機密為自己謀取利益。

Chastain去年9月被指控提前購買NFT收藏品，涉及45個，因他知道這些收藏品將在OpenSea主頁上展示。他的行為被其他NFT買家發現，並且被揭發。調查發現，他還使用匿名的Opensea帳戶並通過其他多個帳戶轉移資金，借此掩蓋犯罪紀錄。Chastain很快被OpenSea解僱，但他仍活躍於NFT領域。

Opensea則表示，事件發生前，它沒有明確程序禁止該類行為，但它目前已實施新的員工規定。

美國司法部表示，這是首宗涉及數位資產的內幕交易案件。美國檢察官Damian Williams在聲明中表示，NFT或許是新的，但這種類型的犯罪計劃不是。該指控表明司法部致力於杜絕內幕交易，無論是發生在股市還是區塊鏈上。聯邦調查局(FBI)助理主管Michael J. Driscoll補充，隨着任何新的投資工具，有人會利用漏洞謀取私利，FBI將積極追捕試圖利用內幕交易計劃操縱NFT市場的人。