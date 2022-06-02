鎊匯仍被看淡！多種利淡恐跌見1.2美元

外媒報道，英鎊兌美元匯率剛剛取得今年以來的首個月度漲幅，但市場情緒一如既往地黯淡。通脹高企、經濟陷入衰退邊緣，加上英國政府醜聞頻發，讓人們感覺英鎊脆弱不堪。

就連策略師的話也令人傷心。美國銀行稱，投資者應該對沖英鎊的「生存危機」，英鎊正面臨通常在新興市場見到的困境。

Standard Advisory London的外匯策略主管Steven Barrow說：「在所有主要國家中，英國面臨的經濟環境要困難得多，政策選擇、政治環境也困難得多。從預測的角度來看，我認為英鎊更可能跌至1.2美元。」

自從2016年英國脫歐公投以來，經濟困境就一直是個不利因素。交易員稱貿易環境不再那麼友好，而首相約翰遜執政別具一格，無助於吸引脫歐後極需的投資。

英鎊兌美元5月上漲0.2%，但仍是今年表現第3差的主要貨幣。今年以來截至周三已下跌8%，至1.2487美元。

在裕信銀行外匯策略師Roberto Mialich看來，英鎊面臨的最大風險是對英倫銀行(即英國央行)加息太多的預期。他預計只有一次0.25厘的升息，可能在8月；而市場價格反映的是到12月加息1.4厘。

他說：「只要投資者被迫削減加息預期，英鎊勢必會走弱。」他補充，這可能導致英鎊兌美元跌破1.2美元；歐元兌英鎊升破0.95英鎊。

英倫銀行已經警告過快收緊政策可能導致經濟陷入衰退。經濟放緩的證據顯而易見。董事學會公布的調查結果顯示，高管們比2020年10月以來任何時候都更加悲觀，超過1/5的公司計劃明年減少投資。