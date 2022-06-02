全球樓市熱潮終結？部分地區樓價將轉跌

外媒對樓市專家的訪問及調查顯示，隨着利率上升，新冠疫情以來的全球樓市熱潮正在降溫，樓價升幅料趨緩。

外媒調查全球九個主要樓市，分析師們認為，過去兩年樓價飆升50%的升勢或將终结，2023年部分市場樓價將小幅下跌。

惟他們表示，許多年輕人首次面臨生活成本飆升及房貸利率上升，就算樓價下跌，也不會讓住屋變得更容易負擔，尤其是首次置業人士。

房地產顧問公司萊坊(Knight Frank)全球研究負責人貝利表示：「(樓價漲勢)肯定會減緩，幾乎所有市場的樓價上漲步調都在放慢，一些市場的房價很可能下跌；真正的問題是，某些市場是否有崩跌風險。」

目前，普遍樓市專家並不認為樓價修正幅度達到10%，更堅稱多數情況下樓價漲幅將低於物價上漲步調。

在外媒訪調的119名分析師中，逾三分二受訪者稱，未來兩年內首置人士的負擔能力將變差或明顯變差，僅36位分析師認為會有所改善。

惟租屋人士亦不會比較輕鬆，由於房屋短缺，租金已上升。逾八成分析師(99人中的82人)稱，未來兩年各國租屋負擔能力亦將變差；其餘的分析師則認為將會改善。