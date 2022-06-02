【俄國失算】沙特願增產補俄油缺口　油價或年中回落

周五(3日)是俄烏戰事第100天，環球能源危機隨着歐盟落實逐步禁運俄油而峰迴路轉！產油大國沙特阿拉伯承諾，若俄羅斯原油產量在歐盟制裁下大跌，將提高油產以緩解能源短缺的壓力。消息令油價周四(2日)回軟，紐約期油及布蘭特期油皆跌約2%，分別報每桶112.87美元及113.92美元。後續還有美國總統拜登因受制11月國會中期選舉壓力，市傳短期將會晤沙特王儲，同時或會迫俄國賤價賣油。

外媒引述消息報道，沙特原本認為油市供應雖然趨緊，但未嚴重到短缺，故不認為要大量增產。然而，隨着歐盟正式禁俄油，原先俄羅斯佔全球10%以上的原油產能將受限，使沙特立場動搖。消息指出，他們意識到油價失控不符合他們的利益，目前沙特與阿聯酋已討論立即增產。

美汽油價屢破頂恐礙選情

再者，美國與沙特早前緊張的關係已緩和，有助遏止油價升勢。據報美國首席白宮中東事務顧問Brett McGurk與國務院能源特使Amos Hochstein成功向沙特斡旋，與沙特官員私交甚篤的著名評論員Ali Shihabi表示，沙特有意增產的舉動明顯是向拜登政府釋出善意。難怪市傳拜登有可能趁着6月下旬參加國際會議時出訪沙特，屆時或會提到美國汽油價格高企的問題牽動着11月選情。

隨着油價飆升，美國汽油價近期屢破頂，昨報每加侖4.715美元，拜登坦承目前無立即大降汽油價格的方法，除與沙特溝通外，正考慮其他選項，例如為俄羅斯原油設定一個受到限制的較低售價，讓俄國石油可進入市場。市場解讀這並非拜登放寬對俄制裁，而是因俄國也迫切需要出售石油而避免油井一旦關閉後難以重開，美國乘機迫俄國以無錢賺甚至蝕錢的價格來賣油，以助降低油價，保住11月選情。

不過，俄國未必就範，尤其中國和印度正以折扣價買俄油，同時在能源價格狂飆約五成下，俄國今年的石油和天然氣收入仍將約有2,850億美元，按年升逾20%。由於俄羅斯也是小麥等農產品，以及鈀和鉑等金屬的主要生產國，故今年總收入或逾3,000億美元。

更重要的是，市場正想盡辦法模糊產地規避制裁，令俄國原油能悄悄流入環球市場，據報5月甚至有部分混油流入美國。綜合分析顯示，俄產原油主要是從印度煉油廠出貨，然後通過蘇彝士運河穿越大西洋。這些原油被混入煉油產品(例如汽油、柴油及化學品)，順利蒙混過關，並在海上換船轉運。事實上，國際能源機構統計亦顯示，俄羅斯3月原油出口滑落後，4月已反彈62萬桶，至每日810萬桶，接近戰前水平，出口增加最多的是市場是印度。

摩通：油價本季或闖136

另一方面，由於中國有意增添戰略儲備，不排除在封城防疫告一段落，經濟重啟後，將每日再增購100萬桶俄油。摩根大通則預警，若中國沒有增購俄油，6月布蘭特期油衝上每桶136美元的峰值後，第三及第四季將分別回落至每桶118美元及105美元水平。

事實上，觀乎歐元區4月生產物價指數(PPI)按年升37.2%，再創紀錄新高，反映能源價格持續高企，對經濟非常不利。美國方面，拜登政府須設法未來一季降低油價，緩解通脹壓力，否則「錯判通脹」的罪名，或令其所屬的民主黨在11月的國會選舉中失利。