沙田第一城放盤3月減至610萬沽　4年僅帳升6%

藍籌屋苑業主趕出貨，不惜少賺離場。沙田第一城兩房單位，放盤3個月，減價至610萬元沽出，原業主持貨約4年，單位帳面僅升值約6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐透露，鰂魚涌太古城6月錄首宗二手買賣，單位為彩天閣中層H室，實用面積約760方呎，套三房間隔，去年11月以1,528萬元放盤，放盤逾半年，最終以1278萬元沽出，呎價約16,816元，單位同層為事故單位，新買家為區內換樓客。

●世紀21北山嚴智贇指，北角半山雲景台低層A室，實用面積約1,063方呎，套三房間隔，望山景，成交價約達2,050萬元易手，呎價約19,285元，屬低於市價約一成，新買家為區外客。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富嘉閣中層B室，實用面積約663方呎，原則屬三房間隔，現改為兩房連主人套房，成交價1,128萬元，呎價約17,014元，單位原先叫價為950萬元，減價78萬元成交，減幅約8.2%。

●美聯曾有聰稱，北角港輝豪庭低層C室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望街景，開價約670萬元，並獲上車客鍾情，議價後以660萬元成交，呎價約19,585元。

●中原盧宏基指，西半山帝豪閣A座低層1室，實用面積約963方呎，原則套三房間隔，後改成套兩房，望樹景，以2,235萬元易手，呎價約23,209元，新買家屬於用家，原業主於2019年以2,088萬元買入，持貨約3年帳面獲利147萬元，單位升值約7%。

●利嘉閣陳漢白表示，薄扶林貝沙灣4期6座中層C室，實用面積約1,296方呎，套三房及工人套房間隔，享海景，日前連車位以4,100萬元沽出，呎價約31,636元，屋苑現時約有263個單位放售，入場費1,250萬元。

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九龍區

●香港置業胡耀才稱，啟德嘉峯匯2A座低層F室，實用面積約325方呎，一房間隔，望內園景，業主以約1.8萬元放1個月後，吸引外區客洽詢，減價約3,000元，減幅約16%，以1.5萬元租出，呎租約46.2元。

●中原王子健表示，紅磡黃埔花園9期1座低層C室，實用面積約649方呎，套三房間隔，向船景及園景，最新以1,038萬元成交，呎價約15,994元，原業主於2008年9月以408萬元購入，帳面獲利630萬元。

●香港置業許鷹傑指，奧運站凱帆軒2座低層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，以約1.65萬元放租約半年後，接獲外區客洽詢，議價後減價800元，以1.57萬元租出，呎租約34.2元，較市價低約5%。

●香港置業葉嘉俊透露，長沙灣宇晴軒7座低層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，望開揚景。葉嘉俊稱，業主以約2.3萬元放租約半日旋即吸引同區客洽詢，議價後減價800元，以2.22萬元租出，呎租約40元，新租客為家庭客。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨8期百老匯街108號高層C室凹海戶，實用面積約1,333方呎，去年底以2,300萬元放售，近日降價至2,230萬元即獲查詢，買家睇樓數次，終決定以2,175萬元承接，呎價約16,317元，新買家為外區換樓客。

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新界區

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城23座頂層戶，實用面積327方呎，兩房間隔，放盤3個月，當時叫價635萬元，減價後以610萬元沽出，減幅約4%，呎價約18,654元，原業主於2018年3月以575萬元購入，持貨約4年帳面獲利35萬元，期內僅升值約6%。

●中原黎宗文指，沙田第一城6月份錄首宗二手買賣，單位為11座中層E室，實用面積約504方呎，三房間隔，開價約740萬元，議價後以703.8萬元易手，呎價約13,964元。

●美聯許志琼稱，受惠於跨灣大橋快將通車，將軍澳MONTARA上月錄18宗二手買賣，包括2A座高層C室，實用面積約511方呎，兩房梗廚設計，減價10萬元，獲同區分支家庭即睇即以962萬元承接，呎價約18,826元，原業主持貨約3年，帳面賺約148.9萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳慧安園1座高層C室，實用面積約441方呎，上星期才放盤，叫價670萬元，隨即獲買家睇樓洽商，最終減價20萬元，區內買家以650萬元購入，呎價約14,739元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山天宇海2B座低層C室，實用面積約741方呎，三房間隔，放盤半年，叫價1,060萬元，減22萬至1,038萬元獲買家承接，呎價約14,008元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏園2座高層C室成交，實用面積約735方呎，三房間隔，享山景及海景，獲用家洽購，成交價 1,138萬元，呎價約15,483元，原業主於2016年8月購入，當時作價1,019萬元，持貨近6年帳面獲利119萬元，期內升值約12%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋錦鞍苑B座高層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，開價約688萬元，議價後以已補價自由市場價588萬元易手，呎價約10,614元，新買家為用家。

●美聯陳德涪表示，馬鞍山嵐岸1座中層E室，實用面積約814方呎，套三房連儲物室間隔，租客見單位享有海景，加上東鐵過海段通車，由屋苑往灣仔和金鐘一帶，只需約半小時車程，吸引租客即睇即租，月租2.2萬元，呎租約27元。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍名城2座南翼中層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，最終以1,208萬元沽出，呎價約17,791元，原業主於2010年5月以686萬元購入，持貨約12年帳面獲利522萬元，期內升值約76%。

●中原余志偉稱，大埔白石角區5月共錄約15宗買賣，雲滙3座高層A3室，實用面積約381方呎，一房間隔，議價後以730萬元易手，呎價約19,160元，原業主於2019年以720萬元購入，持貨約3年帳面僅獲利約10萬元離場。

●中原區國健表示，粉嶺上水區5月共錄約65宗二手買賣，粉嶺牽晴間錄約6宗，屋苑11座低層D室，實用面積約385方呎，兩房間隔，議價後以525萬元獲承接，呎價約13,636元，新買家為用家。

●中原王勤學透露，元朗尚悅5月錄約13宗二手買賣，屬區內最多成交的屋苑，踏入六月，該盤3座低層H室，實用面積約440方呎，兩房間隔，議價後以606萬元沽出，呎價約13,773元。

●中原羅偉蓮表示，元朗錦綉花園上月二手成交中，約6成以上屬區內換樓客，項目H段第三街單號屋，實用面積約1,036方呎，開價約1,500萬元，議價後以1,468萬元沽出，呎價約14,170元。

●中原馬斯力指，天水圍嘉湖山莊5月共錄得29宗買賣，按月急跌四成，平均實用呎價回落約3%至10,800元，該盤賞湖居3座中層A室，實用面積約639方呎，套三房間隔，叫價670萬元，減價22萬元，區內換樓客以648萬元購入，呎價約10,141元。

●祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊景湖居9座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，獲區內客承租，業主願意調整租金，減租200元，以月租1.13萬元租出，呎租約25.6元。

●祥益黃文樂指，屯門景峰花園3座高層J室，實用面積約405方呎，兩房間隔，新買家為同屋苑分支家庭客，表示熟悉該區，為與家人居所屬同屋苑，方便往返，獲減價25.2萬元，於已補價自由市場以442.8萬元購入自用，呎價約10,933元。

●美聯梁浩文稱，屯門南浪海灣3座低層B室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價680萬元，減價至665萬元沽，呎價約12,157元，原業主2016年12月以457萬元購入，帳面獲利約208萬元。

●中原吳倬霆表示，屯門居屋兆安苑K座低層6室，實用面積約495方呎，兩房間隔，月租叫價1.3萬元，近日經議價後，以1.2萬元租出，呎租約24.2元，新租客為一對年輕夫婦，睇樓當晚火速決定承租。

●祥益林偉光稱，屯門利寶大廈低層G室，實用面積約258方呎，一房間隔，原業主有意移民，累減15萬元，外區首置客以310萬元購入，呎價約12,016元，稍低於市價。

●美聯陳建泉指，屯門凱德花園3座低層E室，實用面積約312方呎，兩房間隔，享內園景，原業主3年前斥資全屋裝修，吸引同屋苑租戶興趣，決定承接自住，叫價約470萬元放售僅7天，最終以438萬元成交，呎價約14,038元。

●美聯熊建明表示，馬灣珀麗灣3座低層E室，實用面積約549方呎，兩房間隔，望內園景，買家一直四出尋覓上車盤，是次睇樓隨身帶票，即時跟原業主還價，以572.5萬元購入，呎價約10,428元。

●利嘉閣何億儂指，青衣盈翠半島5座高層G室，實用面積約515方呎，兩房間隔，遠眺海景，原先價1,000萬元，最終以995萬元成交，呎價約19,320元，新買家為青衣區內租客。

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