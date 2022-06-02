美股全線向下　微軟跌近4%

美國科技巨頭微軟下跌盈測，引發市場憂慮。道指周四(2日)早段跌71點，至32,742點；標指跌17點，至4,083點；以科技股為主的納指跌93點，至11,901點。港股外圍方面，恒指夜期現報20,987點，升43點，低水95點。

跟3M一樣同為道指成分股的微軟宣布，將本季每股純利指引調低到介乎2.24至2.32美元，原因是「5月底止3個月不利的外匯變動」。事緣聯儲局擬急步加息，引發美元兌主要貨幣急漲下，將該企的列帳收入及純利分別拖低4.6億美元及2.5億美元，其股價早段曾跌3.97%。

另外，在Meta任職14年的營運總監桑德伯格亦將離任，標誌着公司一個時代的終結。桑德伯格將留在集團董事會，營運總監一職則由目前的首席增長主管Javier Olivan接任。桑德伯格於Meta的地位緊追創始人朱克伯格，有「第二號人物」之稱，更以其女性身份在硅谷打出一片天，朱克伯格形容她是公司的「超級巨星」。

桑德伯格離任Meta營運總監一職後，將專注於其成立的基金和慈善工作，據講卸任非因公司面臨監管壓力，亦與廣告業務減速無關。Meta股價升0.21%。

美國莫德納藥廠同意延遲運送新冠疫苗到歐盟，料約推遲數月至年底或明年初，部分歐洲國家正面臨新冠疫苗需求下降。瑞士上周曾稱將銷毀62萬劑過期新冠疫苗，因該國疫苗需求銳減，莫德納股價跌2.53%。

美國銀行零售銀行子公司的總裁Holly O’Neill表示，該行的大眾市場客戶在支票帳戶和儲蓄帳戶平均擁有約1.5萬美元資金，比疫情爆發前的水平高出44%，按年增8%，加上消費力仍維然強勢，5月首三周的信用和儲蓄卡消費額按年升11%，反映美國經濟情況未如想像般壞。