全球科企日子難過減成本　傳騰訊員工躺平生產力降

外媒日前引述騰訊內部信函報道，集團已經告知員工，未來將不再保證升職的同時可獲得加薪。公司稱正在檢視其薪酬政策，作為削減成本行動之一。騰訊通知員工有關政策變化，表明在年度審查中，考慮到公司的運營計劃和外部環境，因而作出這一決定，但公司仍將進行年度薪酬審查，並結合個人的貢獻和工作表現作決定。騰訊未有置評。

事實上，市場研究公司Preqin數據，中國今年首四個月風投交易額只得247億美元(約1926.6億港元)，按年急跌43.5%，與2021年全年錄破紀錄的1,310億美元相距甚遠，而跌幅較美國多出20.6個百分點，並遠高出全球下滑幅度31.8個百分點。

被譽為新經濟捕手的華興資本創辦人包凡直言，市況不景影響投資情緒，惟無人能預測這種環境何時結束。現時風險投資者選擇項目時更挑剔，隨着外資規避風險撤出中國市場，投資者的來源地和類型正發生長期變化，企業、新基金在現有情況下難以融資，中國風險投資行業的寒冬仍未完結。

與此同時，全球進入加息周期，融資成本上升，以往作為天之驕子的初創企業，其日子亦不好過。一項追蹤全球科技初創企業裁員情況的統計顯示，4月至今各國初創企業累計已裁員2.05萬人，遠超去年第二季全季的2,695人，亦是疫情爆發以來第二高。

Layoffs.fyi網站數據顯示，全球初創企業裁員數由去年第四季的3,292人，增至今年首季的9,800人，本季持續上升，反映在金融條件收緊下，許多初創企業難以找到融資。當中不少是在疫情期間快速冒起的企業，如從事雜貨配送服務平台的英國公司Getir、德國的Gorillas，以及電商品牌Thrasio等。其中，Getir裁員達4,480名，佔員工總數約14%。

熱潮冷卻 估值縮水

宏觀環境轉差，初創投資者也變得更為謹慎。曾參與外賣平台Deliveroo、房地產平台Zoopla等早期投資的創投公司Stride創始人Fred Destin表示，雖然各家初創企業的情況不能一概而論，惟正敦促旗下投資的初創企業盡可能削減成本。Air Street Capital風險投資者Nathan Benaich也不諱言，創投圈現在都建議初創公司採取保守策略，而不是過去那樣鼓勵高速發展。

由於初創融資熱潮冷卻，不少企業估值都大縮水。歐洲最大的初創公司、瑞典金融科技公司Klarna，去年6月估值達460億美元，惟消息指該企現正尋求以約300億美元的估值進行融資，上周該企還宣布擬裁減10%員工。旅遊平台Beyonk創始人兼行政總裁Oscar White則表示，對於即將在明年耗盡現金的初創企業而言，若明年經濟衰退，融資將面臨更大挑戰。