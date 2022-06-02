新盤UPDATES：至少3項目趁端午假期推盤共逾250伙

發展商趁端午節假期發動銷售攻勢，周五(3日)新盤市場至少3個項目，共推售逾250伙。啟德有新盤加推56伙。而長沙灣及銅鑼灣均有新盤上載售樓說明書。

●啟德MONACO MARINE首推低座單位價單

會德豐地產的啟德MONACO MARINE周四(2日)公布首張涵蓋低座單位的價單。該公司常務董事黃光耀稱，上述5號價單涉及56伙，會視乎市場反應短期內公布銷售安排。新價單的定價參考同區低座物業的成交價，預料下批加推單位有約5至10%的加價空間。

新價單扣除最高12%折扣後，折實平均呎價約25,501元，折實售價842.4至1,935.7萬元，折實呎價24,116至29,974元。按定價計，預計該批單位可套現約7.3億元。今批入場單位為低座D座1樓C室，實用面積333方呎，一房間隔，折實呎價25,297元。

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而商業部分總樓面約16.8萬方呎，設有長約近1公里的立體步行街。上述步行街以文化、藝術及社交互動元素打造，劃分四大主題區域，戶外空間會定期舉行藝術表演及展覽，並，將吸納逾100間商店。

●長沙灣喜‧揚上載樓書 開放式戶最細183方呎

由喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周四(2日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網，項目為一座樓高21層的住宅大樓，提供83伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔。當中開放式單位有50伙，實用面積183至368方呎。

項目整體布局上，地下及一樓為基座商場，住客休閒設施位於2樓，其中住客會所總面積約190方呎。其餘對上樓層為住宅部分。住宅樓層每層設有5伙，提供兩部升降機。該盤不設停車位。

●銅鑼灣宏豐臺10號上載樓書 最大複式戶5,238方呎

由海鷹發展的銅鑼灣宏豐臺10號，周四(2日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。項目為1座4層高的住宅大樓，提供6個單位，實用面積由172至5,238方呎。

據樓書顯示，該盤有兩伙特色戶採4層複式設計。當中，面積最大為A室，地下設兩個車位，配置升降機，1樓為客廳及飯廳，連291方呎平台，2樓及3樓共設2個家庭區及2個套房。

●星凱‧堤岸推出特色戶招標發售

中洲置業的沙田星凱‧堤岸自上周首推特色戶後，至今累出11伙連平台特色戶，套現逾9,200萬元。集團營銷策劃總監楊聰永表示，有信心連天台特色戶呎價將創項目新高。該盤特色模型參照3座50及51樓A室複式戶搭建，實用面積1,978方呎，四房間隔。

項目設9伙內置樓梯連天台戶，命名為「星‧連天」，全屬三至四房大單位，部分單位天台附送按摩池。另有10伙連天台戶則命名為「凱‧天際」，實用面積349至1,146方呎。中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍補充，上述單位已於上周推出銷售安排，招標期直至6月30日。

●啟德嘉峯匯頂層特色戶雙破頂4,830萬元沽出

並設有樓梯通往892方呎的天台，透過招標連1個車位以4,830.03萬元售出，呎價為40,050元，成交價及呎價均創項目新高。據悉，項目至今累售990伙，連同車位合共套現約117億元。

●黃竹坑站揚海四房6,291萬元沽

●錦上路站柏瓏II連沽兩伙 吸金2,605.32萬元

●啟德尚‧珒溋三房售2,377萬元

●紅磡維港．星岸推四房戶重新發售

長實地產投資董事郭子威表示，該盤自開放現樓以來，已招標逾100組準買家參觀現樓，而大部分準買家對項目實景感到滿意，最終售價將於收到標書後方可確認。

資料顯示，上述單位原本於2017年8月以3,769.2萬元成交，當時呎價約28,383元，惟交易已於上月終止，現重新發售。

●大圍站柏傲莊III終止交易個案衝破200宗

據項目成交紀錄冊顯示，項目累計有201宗終止交易個案，包括新增的8B座59樓C室，實用面積814方呎，三房連工作間間隔，原本於去年6月以1,880.3萬元沽出，當時呎價約23,100元。另一宗為1A座58樓C室，實用面積746方呎，三房間隔，原本亦是於去年6月以1,750.5萬元成交，當時呎價約23,465元。