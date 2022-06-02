銀城生活股東合售2成股權予瑞華投資管理　每股折讓15%

於公告日期，瑞華投資持有合共53,430,400股股份(約佔公司全部已發行股本的20.00%)，並成為公司的主要股東。而公司仍由黃清平(公司非執行董事兼控股股東)最終擁有約38.66%權益，上述股份轉讓並無導致公司控股股東及實際控制人發生任何變動。

通告內容指，瑞華投資為一間於香港註冊成立的有限公司，為江蘇瑞華投資控股集團有限公司的全資附屬公司。瑞華投資於香港提供投資管理服務，主要投資於房地產行業、個人私有財產、股票行業等相關行業。江蘇瑞華是中華人民共和國廣受認可的大型綜合資產管理公司之一，主要從事證券市場投資、直接股權投資、公眾股權的私募投資以及金融期貨及衍生品投資。